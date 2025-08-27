"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" в Газа

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" в ивицата Газа в понеделник, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, предаде Франс прес.

Вчера Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че според първоначалното им разследване в района е имало камера, поставена от палестинското ислямистко движение, за да бъдат наблюдавани израелски войници.

Снощи от "Хамас" отхвърлиха в комюнике тези "безпочвени твърдения, които не са подкрепени от каквито и да било доказателства и само целят избягване на правната и морална отговорност за масово убийство".

Движението също така отрече, цитирано от Ройтерс по време на удара в болница "Насер" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, да е имало негови бойци.

По-рано от ЦАХАЛ казаха, че са убили при удара шестима бойци, но добавиха, че разследват защо атаката е причинила смъртта и на цивилни, включително на журналисти.

От "Хамас" изрично посочиха, че двама от въпросните шестима души са били убити на други места, но не уточниха дали те са били бойци на движението.