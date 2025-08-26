Подробно търсене

Израелският кабинет по сигурността ще заседава днес; възможно е да обсъди подновяване на преговорите за примирие в Газа, съобщават израелските медии

Валерия Динкова
Израелският кабинет по сигурността ще заседава днес; възможно е да обсъди подновяване на преговорите за примирие в Газа, съобщават израелските медии
Израелският кабинет по сигурността ще заседава днес; възможно е да обсъди подновяване на преговорите за примирие в Газа, съобщават израелските медии
Израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Йерусалим,  
26.08.2025 04:53
 (БТА)
Етикети

Израелският кабинет по сигурността ще заседава тази вечер в Йерусалим, съобщи говорител на премиера Бенямин Нетаняху снощи, като според местните медии е възможно да бъде обсъдено подновяване на преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Запитан от АФП за темата на заседанието, говорителят на Нетаняху Омер Манцур не уточни дневния ред на срещата.

Кабинетът по сигурността, който е председателстван от израелския премиер, в началото на август одобри план да поеме контрола над град Газа и да си осигури контрол над цялата палестинска територия с цел да елиминира "Хамас" и да освободи заложниците.

През последните дни израелската армия затегна обръча си около град Газа в подготовка за обявената офанзива, отбелязва АФП.

Но в четвъртък Нетаняху нареди започването на преговори за освобождаване на "всички" заложници в Газа в отговор на ново предложение за примирие от посредниците, прието от палестинското ислямистко движение "Хамас".

Той не спомена изрично предложението на посредниците – Египет, Катар и САЩ – за 60-дневно спиране на огъня, съчетано с освобождаване на заложниците.

Форумът на семействата на заложниците – основната израелска организация на роднините на пленените от "Хамас" хора – призова за национална мобилизация по време на днешната среща на кабинета по сигурността.

"Абсолютното мнозинство от хора в Израел иска нашите близки да се върнат у дома. Умишленото отлагане на подписване на споразумение за тяхното освобождаване е против волята на народа и нашите фундаментални ценности - взаимна отговорност и солидарност", се казва в изявлението.

Шествие в знак на солидарност със семействата на заложниците тази вечер е планирано и в Тел Авив.

/ВД/

Свързани новини

26.08.2025 00:42

Канада заяви, че е ужасена от израелските удари срещу болница в ивицата Газа

Канада осъди израелските удари срещу болница в ивицата Газа, при които бяха убити 20 души, включително петима журналисти, и заяви, че Израел има задължение да пази мирните граждани в зоната на бойните действия, предаде Ройтерс.
25.08.2025 21:25

Нетаняху каза, че съжалява за "трагичния инцидент" в болница в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел дълбоко съжалява "за трагичния инцидент", както се изрази той, станал днес в болница "Насер" в южната част на ивицата Газа, предадоха Франс прес и Ройтерс. При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира".
25.08.2025 20:39

Генералният секретар на ООН осъди убийството на палестинци при израелски удар по болница в ивицата Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 20:03

Тръмп каза, че "не е доволен" от израелския удар по болница в ивицата Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.
25.08.2025 18:59

ООН: Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена в ивицата Газа

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.
25.08.2025 16:22

Турция определи удара на Израел срещу болница в Газа като „атака срещу свободата на словото и още едно военно престъпление“

Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция определи най-новите удари на Израел срещу Газа като "атака срещу свободата на словото и още едно военно престъпление", след като палестински представители съобщиха, че най-малко 15 души, сред които четирима журналисти, са били убити при израелското нападение по болница "Насер" в Газа.
25.08.2025 15:59

Финландският президент каза, че Израел нарушава международното право в Газа

Финландският президент Александер Стуб заяви, че положението в Газа е хуманитарна катастрофа, равносилна на провал на човечеството, и че Израел нарушава международното право чрез действията си в анклава, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:10 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация