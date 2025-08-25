Подробно търсене

Светослав Танчев
САЩ ще подкрепят сигурността на Украйна, подробностите се уточняват, съобщи Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря пред медиите с украинския лидер Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон на 18 август 2025 г. Снимна: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
25.08.2025 21:11
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.

Агенцията отбелязва, че потенциалните гаранции за сигурността на Украйна представляват голяма пречка за прекратяването на войната на Русия в тази страна.

Тръмп също така каза, че по време на срещата си на 15 август с руския президент Владимир Путин в Аляска двамата лидери са обсъдили ограничаването на размера на огромния ядрен арсенал на двете страни след разрешаването на кризата в Украйна.

"Бихме искали да се откажем от ядрените оръжия. Те са прекалено мощни и също го обсъдихме. Това е част от проблема, но първо трябва да приключим войната", изтъкна американският президент.

На журналистически въпрос защо Путин изглежда не желае да седне на масата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва".

