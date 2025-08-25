Тръмп повдигна въпроси относно "чистка" в Южна Корея преди среща с президента на страната

Американският президент Доналд Тръмп повдигна въпроси относно Южна Корея броени часове преди срещата си по-късно днес с новия южнокорейски президент И Дже-мьон в Белия дом, предаде Ройтерс.

"Какво се случва в Южна Корея? Изглежда като чистка или революция. Не можем да допуснем това и да правим бизнес там. Днес ще се срещна с новия президент в Белия дом. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!!!" написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл" .

Тръмп осъди "чистката" в Южна Корея, преди да посрещне нейния президент, отбеляза Франс прес. АФП посочва, че Тръмп не е уточнил изрично какво е предизвикало нападките му срещу И Дже-мьон.