Стив Уиткоф каза, че ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк

Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза, че ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Преговорите с Русия продължават всеки ден, заяви още той пред телевизия "Фокс Нюз" вчера на фона на опитите на Тръмп да сложи край на войната.

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение. "Това обаче е много сложен конфликт", добави в същото време той.

Също вчера Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня.