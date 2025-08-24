Подробно търсене

Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна

Алексей Маргоевски
Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна
Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна
Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна. Снимка: АП/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
24.08.2025 16:42
 (БТА)
Етикети

Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.

"Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви руският външен министър в излъчено днес в "Телеграм" интервю за държавната телевизия "Русия".

Той също така осъди позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който, по думите му, "упорства, поставя условия и изисква на всяка цена незабавна среща" с руския си колега Владимир Путин.

Що се отнася до заплахите на западните страни да наложат санкции на Русия, ако няма преговори, Лавров ги определи като "опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати".

"Надяваме се, че тези опити ще се провалят", добави той.

Усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, който се стреми бързо да сложи край на конфликта в Украйна, достигнаха връхната си точка с среща на върха с руския му колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, а три дни по-късно и с приемането в Белия дом на Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна. Въпреки това различията в позициите на двете страни все така изглеждат непримирими, посочва АФП.

/НС/

Свързани новини

22.08.2025 16:15

Сергей Лавров: Русия се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от Тръмп

Москва се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от американския президент Доналд Тръмп след срещата на върха в Аляска, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров пред телевизия Ен Би Си нюз.
21.08.2025 16:00

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но легитимността остава проблем, заяви Лавров

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на Зеленски да подпише мирно споразумение, заяви руският външен
21.08.2025 14:27

Сергей Лавров: Има въпроси, които трябва да бъдат решени, преди да се организира среща между Зеленски и Путин

Руският президент Владимир Путин многократно каза, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но има някои въпроси, които трябва да бъдат решени, преди подобна среща да бъде организирана, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.
02.05.2025 11:43

Признаването на Крим за руски би подкопало сериозно международния ред, предупреждават експерти

Русия и Украйна са се вкопчили в мъртва хватка вече повече от три години, като всяка от двете страни се надява да пречупи другата, и краят на войната на изтощение като че ли не се виждаше доскоро.
18.11.2024 11:31

Какви уроци дава конфликтът в Украйна за развитието на военното дело

Една стара максима гласи, че "армиите винаги са готови за предишната война". Впрочем през 1870-1871 г. набиращата мощ Прусия изнася нагледен урок по военно дело на изпадналия в самодоволство френски император Наполеон Трети, като за няколко седмици разбива неговата армия с модерна тактика и усъвършенствани оръдия и пушки, което позволява обединението на Германия. Четири десетилетия по-късно, когато Първата световна война избухва в края на юни 1914 г., очакванията са мъжете да се приберат за прибирането на реколтата. Само че те остават в окопите близо четири години и половина. Впрочем тези отбранителни съоръжения и оръжия като картечниците правят много трудни мълниеносните настъпления и водят до позиционна война. Когато Втората световна война избухва две десетилетия по-късно, Франция се надява линията "Мажино" отново да спре германския устрем. Само че на практика нови оръжия като танковете и самолетите позволяват на Вермахта да прегази френската армия за броени седмици.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:41 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация