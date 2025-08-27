Украинската армия съобщи за интензивни сражения на Покровското и Лиманското направление вчера, предаде Укринформ.

По данни от 22 ч. (и българско време) снощи във вторник е имало общо 130 сражения, написаха във "Фейсбук" от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Най-ожесточени според сводката са били боевете на Покровското и Лиманското направление, където е имало съответно 30 и 27 руски атаки.

Тези данни не са проверени по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

Град Покровск в централната западна част на източната украинска Донецка област е основна цел на руската армия сега.

През есента на 2022 г. Въоръжените сили на Украйна си върнаха контрола върху Лиман - важен град в северната част на Донецка област, който Русия бе превзела в началото на войната.

Вчера украинската армия за първи път потвърди, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област.

Институтът за изследване на войната междувременно отчете на сайта си, че ВСУ продължават да оказват натиск върху руските войници, проникнали източно и североизточно от град Добропиля, на трийсетина километра северно от Покровск, в навечерието в срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В неделя украинската армия обяви, че е обкръжила руските войници в района на Добропиля, основната заплаха където е ликвидирана.

Руското военно командване, според съобщенията, се е отказало от опитите си да използва проникването към Добропиля, след като тази акция, изглежда, не е довела до установяването на трайни позиции, отбелязва американският мозъчен тръст.