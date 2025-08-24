Подробно търсене

Украйна си върна три селища в Донецка област, съобщи Киев

Владимир Сахатчиев
Украински части в Донецка област, 9 юни 2022 г. (AP Photo/Bernat Armangue)
Киев,  
24.08.2025 18:35
 (БТА)
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприеха успешна контраатака срещу руските сили в Донецка област и си върнаха селищата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка, съобщи във Фейсбук главнокомандващият ВСУ ген. Олександър Сирски, който посети подразделенията, сражаващи се в района на град Покровск, предаде Укринформ.

"Посетих командните пунктове на частите, сражаващи се на Покровското направление. Именно там обстановката е най-сложна. Защитата на независимостта и знамето на Украйна, това не са само високопарни думи – това е ежедневен риск и ежедневен героичен подвиг", написа Сирски.

Той се срещна с военнослужещи от подразделенията, които защитават Покровск – 25-та въздушнодесантна, 68-ма пехотна и 32-ра и 155-та механизирана бригада. По думите на украинския генерал тези части продължават да удържат града въпреки превъзхождащите ги противникови сили.

Сирски награди военнослужещи, отличили се в боевете за отбраната на града, и изслуша доклади на командирите за оперативната обстановка.

Главнокомандващият ВСУ допълни, че те са предприели успешна контраатака срещу руската армия и са прочистили от силите ѝ селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.

"Още веднъж искам да изкажа дълбоката си благодарност към своите бойни другари за действията им в тези критични, решаващи дни", добави Сирски.

По-рано днес беше съобщено, че украинската армия е обкръжила руските войски в района на Добропиля, където основната заплаха е била ликвидирана, посочва Укринформ.

 

 

 

 

 

 

