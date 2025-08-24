Зеленски удостои с държавно отличие специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог присъства днес в Киев на отбелязването на националния празник на Украйна - Деня на независимостта, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски удостои Келог с държавно отличие.

„Имаме нужда от мир“, каза украинският президент на американския пратеник, докато му връчваше медала.

Зеленски призна човешката цена на войната, но изтъкна, че украинците ще се борят, за да запазят своята земя.

Украйна работи с европейските си съюзници, за изготвяне на потенциални рамки за гаранции за сигурност на Киев след войната, за което Тръмп също изрази готовност, отбелязва Ройтерс.

Междувременно украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че е обсъдила гаранциите за сигурност с Келог.

„Не само военния компонент, но и политическата стабилност и икономическия капацитет“, написа Свириденко в платформата „Телеграм“.

„Въпросът за полезните изкопаеми и индустриалните активи, които Русия се опитва да експлоатира във временно окупираните територии, беше обсъден отделно. Неприемливо е добивът им или търговията с тях да бъдат легализирани“, подчерта в поста си Свириденко.

Канадският премиер Марк Карни също пристигна днес в Киев, където обеща нови оръжия за Украйна и не изключи възможността страната му да изпрати войници в бившата съветска република като част от гаранции за нейната сигурност.