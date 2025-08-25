Подробно търсене

Келог каза, че официалните представители работят "много, много здраво" за спиране на войната в Украйна

Анелия Пенкова
Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Киев,  
25.08.2025 18:33
 (БТА)
Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, каза днес в Киев, че официалните представители "работят много, много здраво" по прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Асошейтед прес. Той направи изказването си в момент, когато липсата на напредък по въпроса поражда съмнения за това дали е възможно скоро да бъде сключено мирно споразумение. 

Представителите се "надяват да достигнат позиция, в която в близко бъдеще, при липса на по-добри условия, да има гаранции за сигурност", които да взимат предвид опасенията на Украйна от следваща руска инвазия в бъдеще, каза Келог. 

"Това е в процес на разработка", каза той по отношение на евентуалните гаранции за сигурност след годишната Национална молитвена закуска, в която участваха политици, бизнесмени и дипломати. 

Преди седмица Тръмп заяви, че е започнала работата по уреждане на преки мирни преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Руски представители казаха обаче, че подобна среща няма да бъде осъществена в близко бъдеще.

Тръмп каза, че ако не бъдат насрочени преки преговори, ще очаква до две седмици да се решат следващите стъпки по въпроса. 

Серията от посещения на високопоставени представители в Киев през последните дни е знак за опасенията около водената от САЩ инициатива за мир. 

Канадският премиер Марк Карни посети вчера Киев и се срещна със Зеленски, като обеща 2 милиарда канадски долара помощ, а в петък украинската столица посети и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. 

Германският вицепремиер и финансов министър Ларс Клингбайл пристигна днес в Киев, за да обсъди "как Германия може да подкрепи Украйна по най-добрия начин по пътя към постигането на мир". 

Същевременно Кремъл съобщи, че руският президент Путин е разговарял по телефона с иранския президент Масуд Пезешкиан. Путин засили отношенията на Русия също и с Китай, Индия и Северна Корея, след като страните от Запада застанаха на страната на Украйна във войната. 

 

/ДИ/

