Американски и британски издания коментират влизащите в сила от днес мита от 50% за индийския внос в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес изпълни заплахата си да наложи мита от 50% върху почти всички индийски стоки, като по този начин въведе едни от най-високите митнически тарифи срещу една страна със силни връзки със Съединените щати, пише в „Ню Йорк Таймс“.

Ставката от 50%, половината от която е наказание за Индия заради покупките на руски петрол, се очаква да нанесе щети на редица индийски износители, които осигуряват работа на милиони индийци, посочва изданието. Възможно е тази стъпка да прекъсне разширяването на икономическите отношения на Америка с Индия, където две трети от най-големите американски корпорации имат офшорни операции, отбелязва то.

Индия беше уверена, че нейната силна значимост за американските корпорации и добрите отношения между нейния премиер Нарендра Моди и Тръмп ще ѝ спечелят отсрочка, но в крайна сметка страната се оказа в една и съща позиция с Бразилия, чийто президент е в директен конфликт с Тръмп, пише „Ню Йорк Таймс“.

Надеждите за дипломатически пробив между Вашингтон и Делхи изглеждат все по-далечни с всеки изминал ден, пише в. „Вашингтон Пост“. Служителите на администрацията на Тръмп засилиха реториката си срещу Индия, като обвиниха страната, че се възползва от войната на Русия в Украйна, за да печели пари и че нанася вреди на американските работници.

Търговските преговори между двете страни бяха отменени, а съветникът на Белия дом по въпросите на търговията Питър Наваро миналата седмица обвини Индия, че „се сближава както с Русия, така и с Китай“, посочва изданието.

Правителството на Моди отговори, като даде сигнал, че ще засили отношенията си с блока БРИКС, който включва Русия и Китай, както и Бразилия, отбелязва американският столичен вестник.

Въпреки топлите лични връзки на Тръмп с Моди, отношенията на САЩ с Индия се влошиха през последните месеци, пише британският вестник „Телеграф“.

Моди бил разгневен, след като Пакистан похвали посредничеството на Тръмп по време на краткия конфликт с Индия през май и дори го номинира за Нобелова награда за мир, посочва изданието.

Вестникът също така цитира индийски дипломатически служители, по думите на които Тръмп неотдавна се е опитал на няколко пъти да се свърже с Моди в търсене на компромис. Индийският лидер последователно е отказал да приеме обажданията, което допълнително е засилило разочарованието на Тръмп, казват служителите.

Заплахата за отнемане на достъп до големия американски пазар се превърна в основното дипломатическо оръжие на Тръмп, което той напоследък използва охотно срещу всяко смятано от него за непокорното чуждестранно правителство, пише вестник „Гардиън“.

Жертвите на постоянно ескалиращите и променящи се искания на Тръмп обаче все по-усилено обсъждат дали е разумно да продължават да преговарят и да рискуват да бъдат елиминирани един по един, или е по-добре по някакъв начин да се защитят колективно, посочва изданието.

Ключовият въпрос е дали наложените срещу Индия и Бразилия мита от 50%, както и политическите изисквания, които ги съпътстват, ще наложат промяна в характера на организацията БРИКС – досега идеологически разнородна група, включваща враждебно настроени към Америка страни, като Китай, както и традиционно приятелски настроени към САЩ страни, като Индия и Бразилия, коментира „Гардиън“.

Едно обаче е сигурно - дори и настоящият спор за митата да се успокои, доверието в бъдещите дипломатически отношения с Вашингтон вероятно ще бъде най-голямата му жертва, заключава вестникът.