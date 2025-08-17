САЩ са отложили насрочените за края на август търговски преговори с Индия, твърди Ройтерс

Подробно търсене

Бойчо Попов
Протест срещу търговските мита и войната в Газа в Калкута, Индия, сряда, 13 август 2025 г. Снимка: AP /Bikas Das
Делхи,  
17.08.2025 13:59
 (БТА)

Отношенията между Индия и Съединените щати, които неотдавна се изостриха заради спорни търговски въпроси, остават напрегнати, съобщава Ройтерс, като се позовава на информирани източници.

Планираното посещение на американски преговарящи в Делхи от 25-и до 29-и август е отменено, пояснява агенцията, позовавайки се на свои източници. Това забавя разговорите по бъдещото търговско споразумение между двете икономики, като нова дата засега не е уточнена.

Отмяната намалява надеждите за избягване на допълнителните американски мита върху индийски стоки, които трябва да влязат в сила на 27-и август. Посолството на САЩ в Делхи е отказало коментар, а индийското Министерство на търговията първоначално не е  отговорило на запитване на Ройтерс.

В началото на август президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни 25-процентни мита върху стоки от Индия. Според него страната купува петрол от Русия и по този начин подпомага финансирането на войната в Украйна. С новия данък върху вноса митата върху някои индийски експортни стоки ще достигнат 50 процента – едно от най-високите нива, налагани от САЩ на търговски партньор.

Досегашните търговски разговори между Делхи и Вашингтон приключиха без резултат след пет кръга преговори. Сред основните различия са отварянето на големите селскостопански и млечни сектори на Индия, както и въпросът за вноса на руски петрол. Индийското външно министерство заяви, че страната е несправедливо упреквана, докато САЩ и Европейският съюз също продължавали да купуват стоки от Русия. 

/БП/

16.08.2025 06:12

Тръмп заяви, че няма незабавни планове да санкционира Китай за купуването на руски петрол

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че няма незабавна необходимост от обмислянето на ответни мита за страни като Китай, които купуват руски петрол, но може да се наложи "до две-три седмици", предаде Ройтерс.
15.08.2025 09:35

Индия планира данъчна реформа и намаление на ДДС върху стоките и услугите до празника Дивали

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди обяви в петък, че данъкът върху стоките и услугите (GST) ще бъде реформиран и данъчната тежест ще бъде намалена до празника на светлините Дивали, който тази година се отбелязва през октомври, предаде
12.08.2025 15:53

Инфлацията в Индия отслабва до най-ниско равнище от 2017 година

Инфлацията на цените на дребно в Индия се е забавила до 1,55 на сто през юли спрямо 2,10 на сто през юни, сочат правителствени официални данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Анализатори, анкетирани в проучването на Ройтерс, предвиждаха
11.08.2025 12:40

В Индия се увеличават призивите за бойкот на американски компании след обявените от Тръмп мита за индийски стоки

Местни бизнес ръководители и поддръжници на премиера Нарендра Моди настояват все по-силно за бойкот на компании от САЩ – от "Макдоналдс" (McDonald's) и "Кока-Кола" (Coca-Cola) до "Амазон" (Amazon) и "Епъл" (Apple) – в знак на протест срещу
08.08.2025 16:50

Индия одобри изплащане на компенсации за 3,4 млрд. долара на държавни рафинерии заради загуби от субсидиран газ за готвене

Индия одобри компенсация от 300 милиарда рупии (3,4 милиарда долара) за петролни компании заради загубите, понесени от продажбата на субсидиран газ за готвене. Това заяви днес министърът на електрониката и информационните технологии Ашвини Ваишнав,

Към 15:10 на 17.08.2025 Новините от днес

