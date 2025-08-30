Подробно търсене

Индия няма да "се преклони" пред допълнителните американски мита, заяви индийският министър на търговията

Илиян Цвейн
Минитърът на търговията и промишлеността на Индия Пиюш Гоял, Снимка: Peter Klaunzer/Keystone via AP, архив
Делхи,  
30.08.2025 13:45
 (БТА)

Индия няма да "се преклони" пред американските мита и ще се насочи към нови пазари, заяви индийският министър на търговията Пиюш Гоял, цитиран от Франс прес. Изявлението му последва допълнителните 25-процентови мита върху вноса в САЩ на индийски стоки.

"Няма да се поддадем и никога няма да покажем слабост. Ще продължим да вървим напред заедно и да завладяваме нови пазари", заяви Гоял по време на конференция в Делхи.

"Винаги сме отворени, ако някой иска да сключи споразумение за свободна търговия с нас", добави той.

Допълнителни мита от 25 процента върху индийския внос в САЩ влязоха в сила в сряда, 27 август, в допълнение на вече обявената ставка от 25 процента. Като причина за допълнителните тарифи от Вашингтон посочиха покупките от страна на Делхи на руски петрол.

Така общите американски мита за индийски стоки достигнаха до 50 процента - едни от най-високите, налагани от САЩ върху вноса от техен търговски партньор.

Индийските власти обявиха, че допълнителните мита са "несправедливи, необосновани и неразумни".

Въпреки напрежението около световната търговия индийската икономика ускори темпа си на разширяване, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикувани вчера официални данни.

През тримесечието от април до юни брутният вътрешен продукт на Индия е нараснал със 7,8 на сто на годишна основа спрямо ръст с 7,4 на сто през предходното тримесечие.

Растежът се дължи предимно на увеличаване на публичните разходи, производствения сектор и подобрено потребителското доверие.

Износът на Индия за САЩ запазва ниво през тримесечието, тъй като износителите са изпратили повече стоки към страната.

САЩ са били основна дестинация за индийските стоки през 2024 г., като общата им стойност е възлизала на 87,3 млрд. долара.

Министър Гоял заяви, че тази година индийският износ ще бъде още по-голям, отколкото през 2024 г.

Индийското правителство ще предприеме мерки в следващите дни, за да подкрепи всички сектори и да стимулира икономиката, добави той.

Министър-председателят Нарендра Моди обяви в средата на август, че планира да подкрепи потреблението на домакинствата с намаляване на данъците.

/ИЦ/

Свързани новини

19.08.2025 19:24

Индийският премиер Нарендра Моди се срещна с китайския външен министър Ван И

Индийският премиер Нарендра Моди се срещна днес с китайския външен министър Ван И и приветства "стабилния напредък", постигнат в подобряването на двустранните отношения след дългогодишното противопоставяне между двете азиатски ядрени сили, предаде Асошиейтед прес.
17.08.2025 13:59

САЩ са отложили насрочените за края на август търговски преговори с Индия, твърди Ройтерс

Отношенията между Индия и Съединените щати, които неотдавна се изостриха заради спорни търговски въпроси, остават напрегнати, съобщава Ройтерс, като се позовава на информирани източници. Планираното посещение на американски преговарящи в Делхи от
15.08.2025 09:35

Индия планира данъчна реформа и намаление на ДДС върху стоките и услугите до празника Дивали

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди обяви в петък, че данъкът върху стоките и услугите (GST) ще бъде реформиран и данъчната тежест ще бъде намалена до празника на светлините Дивали, който тази година се отбелязва през октомври, предаде
14.08.2025 14:25

Търговският дефицит на Индия достигна осеммесечен връх през юли

Търговският дефицит на Индия се е увеличил рязко през юли, достигайки най-високото си ниво от ноември миналата година, тласкан от значителен ръст на вноса, въпреки нарасналия износ на стоки преди въвеждането на нови мита от президента на САЩ Доналд

