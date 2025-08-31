ПТИ: Благосъстоянието на 2,8 милиарда души е свързано с отношенията между Индия и Китай, заяви Моди на срещата си със Си

Индия е ангажирана с развитието на връзки с Китай, основани на взаимно доверие и уважение, тъй като сътрудничеството между двете страни е свързано с благосъстоянието на 2,8 милиарда души, заяви индийският премиер Нарендра Моди по време на днешната си среща с китайския президент Си Цзинпин в китайския град Тянцзин, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Във встъпително слово на срещата Моди отбеляза също, че оттеглянето на войските от двете страни на общата граница е създало атмосфера на мир и стабилност.

Разговорите между двамата лидери в кулоарите на годишната среща на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се състояха на фона на сътресения, предизвикани от митата, обявени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

„Нашето сътрудничество е свързано с благосъстоянието на 2,8 милиарда души в нашите две страни. Това ще проправи път към благосъстояние на цялото човечество“, каза Моди. „Ние сме ангажирани с развитието на отношенията ни, основани на взаимно доверие и уважение“, допълни той.

Моди и Си се съсредоточиха върху по-нататъшното нормализиране на двустранните отношения, които бяха силно обтегнати след конфликта на границата в Източен Ладакх. Това е първото пътуване на индийския премиер до Китай след граничния спор, започнал през май 2020 г.

В изказването си Моди изброи и мерките, предприети от двете страни след срещата му със Си през октомври миналата година.

„Миналата година в Казан имахме много продуктивни дискусии, които дадоха положителна насока на нашите отношения. Сега е налице атмосфера на мир и стабилност. Нашите специални представители също постигнаха споразумение за управление на границите. Поклоненията до връх Кайлаш и езерото Мансаровар (в Хималаите – бел. ред.) са възобновени. Директните полети между двете страни също се възобновяват“, заяви Моди.

Премиерът разговаря с китайския президент през октомври миналата година в руския град Казан, дни след като Индия и Китай постигнаха споразумение за прекратяване на конфронтацията в Източен Ладакх.

Индия и Китай установиха взаимодействие между специални представители по граничния въпрос.

Индийският премиер поздрави днес Си Цзинпин за успешното председателство на Китай в ШОС.

„Поздравявам Китай за успешното му председателство в ШОС. Още веднъж изказвам искрена благодарност за поканата да посетя Китай и за днешната ни среща“, каза Моди.

Конкретните резултати от разговорите между Моди и Си все още не са известни.

Преди пътуването си до Тянцзин Моди заяви, че е важно Индия и Китай да си сътрудничат, за да донесат стабилност в световния икономически ред.

В интервю за японския вестник „Йомиури Шимбун“ Моди каза, че стабилните, предвидими и приятелски двустранни отношения между Индия и Китай могат да окажат положително въздействие върху регионалния и световния мир и просперитет.

„Като се има предвид настоящата нестабилност в световната икономика, е важно и Индия и Китай, като две големи икономики, да работят заедно, за да донесат стабилност в световния икономически ред“, каза Моди в интервюто.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)