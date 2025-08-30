Моди разговаря със Зеленски преди регионалната среща на върха в Китай

Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес, че е разговарял с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да обсъдят "възстановяването на мира и стабилността" в Украйна, предаде Франс прес.

Моди пристигна рано днес в китайския пристанищен град Тянцзин за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, добави, че е предложил "пълната подкрепа" на Индия по време на телефонен разговор със Зеленски.

"Обменихме мнения за продължаващия конфликт, неговия хуманитарен аспект и усилията за възстановяване на мира и стабилността", заяви Нарендра Моди в съобщение в социалните мрежи. "Индия предлага пълната си подкрепа за всички усилия, насочени към тази цел", добави той.

Очаква се Моди да се срещне с Путин в понеделник в рамките на срещата на върха, в която ще участват лидери от над 20 страни.

Зеленски от своя страна заяви, че е провел "продуктивен и важен разговор" с индийския премиер, по време на който е потвърдил желанието на Украйна да организира среща с Владимир Путин.

"Индия е готова да положи необходимите усилия и да изпрати подходящ сигнал към Русия и други лидери по време на срещите в рамките на срещата на върха", заяви той в "Екс".

Делхи поддържа дългогодишни отношения с Москва, които са се запазили въпреки опитите на Индия да се сближи с Вашингтон и други западни съюзници в областта на сигурността.

Въпреки поредицата от международни усилия за договаряне на примирие, усилията за прекратяване на войната изглежда са загубили инерция, като Москва омаловажи вероятността за среща на върха между Путин и Зеленски, отбелязва АФП.