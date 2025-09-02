Индия планира да намали данъка върху потреблението за близо 175 продукта, твърди Ройтерс

Индия планира да намали данъка върху потреблението (GST) с поне 10 процентни пункта за близо 175 продукта – от шампоани и паста за зъби до хибридни автомобили и потребителска електроника. Това съобщи Ройтерс, като се позова на два източника.

Предложението предвижда намаление на данъка върху стоки от ежедневна употреба, като талк, паста за зъби и шампоан, от 18 на сто на 5 на сто. Очаква се това да увеличи продажбите на компании като "Хиндустан Юниливър" (Hindustan Unilever) и "Годреж индъстрис" (Godrej Industries).

Данъкът върху потребителската електроника, включително климатици и телевизори, може да бъде намален от 28 на сто на 18 на сто преди началото на празничния сезон "Дивали" през октомври, като на пазара доминират марки като "Самсунг" (Samsung), "Ел Джи електроникс" (LG Electronics) и "Сони" (Sony).

Предвижда се също намаление на ставката за малки бензинови хибридни автомобили от 28 на сто на 18 на сто – промяна, която е в полза на производители като "Тойота мотор" (Toyota Motor) и "Маруту Сузуки" (Maruti Suzuki), които от години настояват за по-ниско облагане на технологията, смятана за по-чиста от традиционните бензинови коли.

Окончателният списък със стоки и услуги, за които ще бъдат въведени по-ниски ставки, ще бъде решен на заседание на Съвета по данъка за стоките и услугите на 3-4 септември. Органът се ръководи от финансовия министър Нирмала Ситхараман и включва представители на отделните щати.

Промените следват обещанието на премиера Нарендра Моди, направено на 15 август в речта му по повод Деня на независимостта, за намаляване на данъците върху ежедневни стоки.

Финансовото министерство на Индия засега не е коментирало информацията, отбелязва Ройтерс.