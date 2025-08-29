ПТИ: Премиерът на Индия Моди имаше разговори с японския си колега Ишиба в Токио

Индийският премиер Нарендра Моди се срещна с японския си колега Шигеру Ишиба, за да обсъдят задълбочаването на двустранните отношения, включително в областта на търговията, инвестициите и новите технологии, предава индийската новинарска агенция ПТИ.

Двамата лидери разговаряха в рамките на 15-ата среща на върха между Индия и Япония, часове след като Моди кацна в японската столица.

Преди преговорите на високо равнище премиерът, обръщайки се към Индийско-японския бизнес форум, заяви, че японските технологии и талантът на Индия заедно могат да поведат технологичната революция на този век.

Бившите японски премиери Йошихиде Суга и Фумио Кишида също се срещнаха с Моди.

Очаква се преговорите на върха между двамата лидери да доведат до редица договорености, най-вече в областта на търговията и инвестициите.

За 2023 – 2024 г. обемът на двустранната търговия между Индия и Япония възлиза на 22 милиарда щатски долара.

Япония е петият по големина източник на преки чуждестранни инвестиции за Индия, с инвестиции в общ размер на 43,2 милиарда щатски долара, регистрирани до декември 2024 г.

