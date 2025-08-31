Щрихи от посещението на индийския премиер Моди в Япония

Индийският премиер Нарендра Моди пристигна в петък на двудневна визита в Япония, където се срещна с японския си колега Шигеру Ишиба, за да обсъдят задълбочаването на двустранните отношения, включително в областта на търговията, инвестициите и новите технологии.

Двамата премиери се споразумяха по време на срещата си в петък да развият връзките между двете страни в областта на икономиката и сигурността в момент, когато Делхи се сблъсква с нови американски мита, а Токио се опитва да противодейства на нарастващото влияние на Китай, посочва Ройтерс.

Двамата лидери разговаряха в рамките на 15-ата среща на върха между Индия и Япония, часове след като Моди кацна в японската столица.

Преди преговорите на високо равнище индийският премиер, обръщайки се към Индийско-японския бизнес форум, заяви, че японските технологии и талантът на Индия заедно могат да поведат технологичната революция на този век.

“Япония и Индия трябва да се възползват от силните си страни, да си помагат в решаването на проблемите и дори да се справят заедно с предизвикателствата, пред които ще се изправят бъдещите поколения“, заяви Ишиба на съвместна пресконференция с Моди след преговорите в Токио.

Япония заяви, че целта ѝ е да насърчи частни инвестиции в Индия на стойност 10 трлн. японски йени (67,9 млрд. щатски долара), отбелязва Ройтерс.

За 2023 – 2024 г. обемът на двустранната търговия между Индия и Япония възлиза на 22 млрд. щатски долара.

Япония е петият по големина източник на преки чуждестранни инвестиции за Индия, с инвестиции в общ размер на 43,2 млрд. щатски долара, регистрирани до декември 2024 г.

Япония и Индия се сближиха с нарастването на регионалното влияние на Китай. И двете страни са членове на диалога в сферата на сигурността “Куад“ заедно със САЩ и Австралия, отбелязва Ройтерс.

“Индия и Япония са напълно ангажирани с една свободна, отворена и основана на правила Индо-тихоокеанска общност. Имаме сходни опасения по отношение на тероризма и киберсигурността. Имаме общи интереси в областта на отбраната и морската сигурност“, заяви Моди.

Посещението на Моди в Япония е част от по-широка инициатива за укрепване на дипломатическите връзки на Индия и спечелване на подкрепа за неговата инициатива “Произведено в Индия“, в момент, когато Делхи е изправен последиците от наказателните мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В сряда САЩ увеличиха вносните мита върху индийски стоки до 50 процента, като наложиха наказателно мито от 25 процента на Индия заради покупките на руски петрол.

Бившите японски премиери Йошихиде Суга и Фумио Кишида също се срещнаха с Моди по време на визитата му в Токио.

В рамките на визитата на Моди в Япония двете страни подписаха меморандум за сътрудничество в областта на минералните ресурси, посочва в. „Таймс ъв Индия“.

Двете държави се споразумяха да обменят информация относно минералните ресурси и регулациите в тази област, както и да насърчават съвместните инвестиции в сектора.

Наред с минералите Моди и Ишиба се споразумяха да си сътрудничат в редица други области, като здравеопазване, икономика, изкуствен интелект, наука и технологии, отбелязва “Таймс ъв Индия“

След Япония Моди замина за Китай, на първото си посещение там от седем години насам, за двудневна среща на върха на регионалния блок за сигурност Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС). В рамките на форума Моди има планирани отделни срещи с китайския президент Си Цзинпин и с руския лидер Владимир Путин, посочва Ройтерс.