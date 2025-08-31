Китайският президент Си Цзинпин започна двустранна среща с индийския премиер Моди в Тянцзин преди форума на ШОС

Подробно търсене

Десислава Иванова
Индийският премиер Нарендра Моди се ръкува с китайския президент Си Цзинпин в кулоарите на срещанта на върха на БРИКС в руския град Казан, 23 октомври 2024 г. Снимка: Индийското министерство на информацията чрез АП
Шанхай,  
31.08.2025 07:32
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди започнаха двустранна среща в северния пристанищен град Тянцзин, съобщи днес държавната агенция Синхуа.

Моди посещава Китай за първи път от седем години. Той ще участва в започващата днес двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заедно с президента Си, руския президент Владимир Путин, както и лидери от Централна, Югоизточна, Южна Азия и Близкия изток.

Форумът се разглежда като ярка демонстрация на солидарността в т. нар. Глобален юг, отбелязва Ройтерс.

 

/ДИ/

Към 08:51 на 31.08.2025 Новините от днес

