Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш

Виктор Турмаков
Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш
Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и президентът на Китай Си Цзинпин в Пекин, 4 септември 2024 г. Снимка: Аndres Martinez Casares/Pool via AP
Пекин,  
30.08.2025 16:27
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на iветовната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.

„Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН“ заяви китайският президент Си Цзинпин на Гутериш на днешната им среща в пристанищния град Тянцзин.

Генералният секретар на ООН пристигна в Китай за двудневния форум на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва утре. На нея ще присъстват руският президент Владимир Путин и лидери от Централна Азия, Югоизточна Азия, Южна Азия и Близкия изток, което Ройтерс определя като силна проява на солидарност от страна на Глобалния Юг с Китай.

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да подкрепи централна роля на организацията в международните дела и да участва в поемането на отговорността за „опазване на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета“, допълни председателят на Народната република, цитиран от Синхуа. „Историята е показала, че многостранният подход, солидарността и сътрудничеството са правилният отговор на глобалните предизвикателства“, допълни той.

Гутериш на свой ред заяви, че китайската роля в поддържането на многостранния подход е от основно значение и че Пекин винаги ще остане „надежден партньор“ на ООН, който продължава да предоставя „стабилност и сигурност“.

„В този момент, в който многостранният подход е подложен на критики, подкрепата на Китай е изключително важен елемент, който трябва да се запази“, заяви той. Виждаме нови форми на политика, които понякога са трудни за разбиране, които понякога изглеждат по-скоро като шоу, отколкото като сериозни дипломатически усилия, и в които бизнесът и политиката понякога изглеждат смесени. Ролята на Китайската народна република като основен стълб на многостранната система е изключително важна и ние сме изключително благодарни за това“, добави Гутериш.

/ДИ/

Свързани новини

30.08.2025 15:21

Китайският президент започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи за срещата на върха на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:30 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация