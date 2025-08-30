Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш

site.btaКитай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш
Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на iветовната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.
„Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН“ заяви китайският президент Си Цзинпин на Гутериш на днешната им среща в пристанищния град Тянцзин.
Генералният секретар на ООН пристигна в Китай за двудневния форум на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва утре. На нея ще присъстват руският президент Владимир Путин и лидери от Централна Азия, Югоизточна Азия, Южна Азия и Близкия изток, което Ройтерс определя като силна проява на солидарност от страна на Глобалния Юг с Китай.
Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да подкрепи централна роля на организацията в международните дела и да участва в поемането на отговорността за „опазване на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета“, допълни председателят на Народната република, цитиран от Синхуа. „Историята е показала, че многостранният подход, солидарността и сътрудничеството са правилният отговор на глобалните предизвикателства“, допълни той.
Гутериш на свой ред заяви, че китайската роля в поддържането на многостранния подход е от основно значение и че Пекин винаги ще остане „надежден партньор“ на ООН, който продължава да предоставя „стабилност и сигурност“.
„В този момент, в който многостранният подход е подложен на критики, подкрепата на Китай е изключително важен елемент, който трябва да се запази“, заяви той. Виждаме нови форми на политика, които понякога са трудни за разбиране, които понякога изглеждат по-скоро като шоу, отколкото като сериозни дипломатически усилия, и в които бизнесът и политиката понякога изглеждат смесени. Ролята на Китайската народна република като основен стълб на многостранната система е изключително важна и ние сме изключително благодарни за това“, добави Гутериш.
/ДИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина