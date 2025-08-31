Подробно търсене

Десислава Иванова
Китай и Армения установиха стратегическо партньорство, съобщават китайски медии
Арменският премиер Никол Пашинян на срещата с китайския президент Си Цзинпин преди форума на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин, 31 август 2025 г. Снимка: Andres Martinez Casares/Пул фото чрез АП
Тянцзин,  
31.08.2025 08:29
 (БТА)

Китай и Армения установиха стратегическо партньорство на днешната среща на лидерите им в китайски пристанищен град Тянцзин, съобщи китайската държавна телевизия.

Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно и да задълбочат сътрудничеството си във всички сфери, заяви пред арменския премиер Никол Пашинян китайският президент Си Цзинпин, цитиран от телевизията.

Пашинян е в Тянцзин за започващата днес в севернокитайския град двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), домакин на която е президентът Си, отбелязва Ройтерс.

"Установяването на стратегическото партньорство е важен фактор в развитието на отношенията между двете страни", каза китайският президент.

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път", за укрепване на взаимосвързаността между Китай и Армения и за насърчаване на обмена в областта на образованието, науката и технологиите, културата и туризма. Си Цзинпин заяви, че Пекин подкрепя присъединяването на Армения към ШОС.

ТАСС припомня, че във форума на ШОС ще участват руският президент Владимир Путин наред с ръководителите на над 20 държави и 10 международни организации.

/ДИ/

