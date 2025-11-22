АНА-МПА: Голямото обновление на пристанището в Солун започва с подписан договор за разширяване на кей 6, съобщи пристанищната администрация

Договор за разширяване на кей 6 беше подписан в сряда между пристанищната администрация на Солун (ThPA) и Metka SA – Tekal SA (Кей 6), което сигнализира за най-големия проект за модернизация на стратегическото пристанище на Северна Гърция, се казва в изявление на пристанищната администрация. Това предаде специално за БТА агенция АНА-МПА.

Договорът беше подписан в пространствата на ThPA от главния изпълнителен директор Йоанис Царас, заместник-председателя и главен изпълнителен директор на "Метка" (Metka ATE) Динос Бенруби, представляващ съвместното предприятие, и вицепрезидента на "Текал" (Tekal) Аргиро Псалтаку.

Според ThPA, разширяването на кей 6 е част от задължителните подобрения в концесионното споразумение между Република Гърция и ThPA SA. Проектът се състои в разширяване на кея с допълнителна дължина от 513 метра и ширина от 306,5 метра. Той също така значително ще задълбочи (драгира) навигационния канал и зоната за маневриране на плавателните съдове, с цел безопасно акостиране дори на ултра големи контейнеровози (Ultra Large Container Vessels –ULCV), се казва в изявлението.

Подписването на договора също така сигнализира за началото на основната фаза на строителство, която е с период на изпълнение от 40 месеца и общ бюджет от 195,6 милиона евро. „Разширяването на кей 6 е ключова инвестиция не само за пристанището на Солун, но и за пристанищната екосистема на Гърция като цяло“, се казва в изявлението на пристанищните власти. „В същото време, от началната фаза на строителството проектът ще има значително социално-икономическо въздействие както на местно, така и на национално ниво, като допринесе съществено за БВП, публичните приходи и заетостта“, се казва още в изявлението.

Функции за надграждане

След завършване на проекта, пристанището на Солун ще има:

- Обслужване едновременно на по-голям брой контейнеровози

- Възможност за обслужване на ULCV до 24 000 двадесетфутови еквивалентни единици (TEU), уникална характеристика за Северна Гърция.

- Увеличаване на общия капацитет на контейнерния терминал от 650 000 TEU днес до 1 500 000 TEU, чрез засилване на конкурентоспособността му спрямо дестинациите в Югоизточна Европа.

- Засилване на позицията му в пристанищната индустрия, както и на свързаността на страната.

Финансирането на проекта ще бъде осигурено от собствения съществуващ капитал на ThPA SA, както и от банкови заеми, като условията на последните ще бъдат определени скоро.

С пускането на разширението на контейнерния терминал, ThPA SA заяви, че „се поставя най-важният етап в траекторията на развитие, която се движи от 2018 г. насам, превръщайки пристанището на Солун във водещ транзитен център в Югоизточна Европа и създавайки значителна добавена стойност за икономиката и обществото на по-широкия регион“.

Като коментира събитието, ръководителят на ThPA Йоанис Царас отбеляза, че разширяването на кей 6 „създава условия Солун да засили ролята си в Средиземно море като стратегически търговски център за Югоизточна Европа. Това не е просто важна инфраструктурна част, а проект, който увеличава оперативния капацитет на пристанището, овластява регионалната логистична екосистема и генерира множество иразнообразни ползи както на местно, така и на национално ниво“.

Заместник-председателят и главен изпълнителен директор на "Метка" Динос Бенруби заяви: „Нашето съвместно предприятие е готово да изпълни изцяло визията, въплътена в този проект – визия за растеж, международна свързаност и дългосрочни перспективи за следващите десетилетия, както за Солун и Северна Гърция, така и за ролята на страната ни на европейската транспортна карта“.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)