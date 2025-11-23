Подробно търсене

Най-малко 10 души загинаха при автобусна катастрофа в Мексико

Илиян Цвейн
Спасители изнасят тялото на загинал в смъртоносната катастрофа, при която товарен влак помете двуетажен автобус в Атлакомулко, Мексико, 8 септември 2025 г. Снимка: AP/Ramses Mercado Valdes, архив
Мексико,  
23.11.2025 01:42
 (БТА)

Най-малко 10 души са загинали, а 20 са ранени при автобусна катастрофа в събота в западния мексикански щат Мичоакан. Това съобщи Франс прес, цитирайки изявление на местните власти.

Катастрофата, чиято причина все още не е изяснена, е станала на пътя между столицата на щата Морелия и село Пъцкуаро, обясниха органите на реда.

„Около десет души са загинали и близо 20 са ранени. На място се провеждат спасителни операции и се оказва медицинска помощ", добавиха от полицията в Морелия.

През последните години пътнотранспортните произшествия в Мексико се увеличиха, като основни причини за това са  превишената скорост или липсата на поддръжка на превозните средства.

През септември цистерна, превозващ близо 50 000 литра газ, се взриви под надлез на магистрала в столицата на Мексико, отнемайки живота на десетки.

