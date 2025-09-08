10 загинали и над 60 ранени при сблъсък на товарен влак с автобус в Мексико

Товарен влак се удари в автобус в Мексико, като в инцидента загинаха 10 души, а най-малко 60 души бяха ранени, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. Загиналите са трима мъже и седем жени.

Катастрофата е станала в индустриална зона в град Атлакомулко, на около 130 километра северозападно от град Мексико.

Засега не се съобщават причините за инцидента. Но в социалните мрежи видео показва как двуетажен автобус по време на натоварен пътен трафик се движи бавно по релсите, когато влакът внезапно се задава и го помита.