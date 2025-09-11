Цистерна за газ се взриви под надлез на магистрала в Мексико; има щети и ранени

Най-малко 18 души са ранени при експлозия на цистерна за газ, която се е взривила под надлез на магистрала в столицата на Мексико, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти. Голямо количество дим се носи над източната част на града, съобщава още АП.

Снимки, разпространени в интернет от местните власти, показват пламъци, излизащи от камион под магистрален надлез, а други видеоклипове в социалните медии показват десетки хора, които крещят и бягат от експлозията. Видеоклиповете показват двама мъже, чиито тела изглеждат изцяло изгорени, с разкъсани дрехи, залепнали за кожата им, докато линейки преминават с висока скорост.

Кметът на града и длъжностни лица от други служби заявиха, че екипи за спешна помощ, включително пожарникари и лекари, са на път.