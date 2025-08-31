Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай

Божидар Захариев
Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай
Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай
Руският президент Владимир Путин - снимка: Mikhail Metzel, Sputnik чрез AP
Пекин,  
31.08.2025 05:10
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин пристигна днес в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, като се позова на руски новинарски агенции.

Срещата на лидерите от ШОС започва днес, отбелязва ДПА. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

/БЗ/

Свързани новини

30.08.2025 17:38

Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай

Руският президент Владимир Путин ще даде нов тласък на идеята за многополюсен световен ред по време на четиридневното си посещение в Китай, предаде ДПА, позовавайки се на негово пространно интервю за агенция Синхуа в навечерието на заминаването му.
30.08.2025 15:21

Китайският президент започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи за срещата на върха на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:46 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация