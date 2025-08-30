Китайският президент започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи за срещата на върха на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.

Антониу Гутериш бе първият, който се срещна с китайския президент. Последва го египетският министър-председател Мостафа Мадбули.

Серия от двустранни срещи са планирани в рамките на форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), насрочена за неделя и понеделник в пристанищния мегаполис Тянцзин.

Приблизително двадесет държавни и правителствени ръководители, както и представители на няколко международни и регионални организации, се очаква да участват в срещата. Сред тях са президентите на Русия, Иран и Турция - Владимир Путин, Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Ердоган, както и индийският премиер Нарендра Моди.

Шанхайската организация за сътрудничество обединява десет държави членки и 16 страни наблюдатели или партньори, като сама и сама по себе си представлява почти половината от световното население и значителна част от глобалния брутен вътрешен продукт. Организацията често се описва като противовес на НАТО.

Срещата в Тянцзин е определяна като най-значителния форум на върха от създаването на организацията през 2001 г. Разговорите ще се състоят на фона на множество кризи, които засягат нейните членове: търговска конфронтация между САЩ и Китай и Индия, напрежението в Тайванския пролив, войната в Украйна, ядрения спор с Иран и други.

След срещата на ШОС Китай ще демонстрира военната си мощ на грандиозен парад на 3 септември по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Пекин обяви, че на парада ще присъства севернокорейският лидер Ким Чен-ун.