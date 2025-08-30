Китайският президент започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи за срещата на върха на ШОС

Подробно търсене

Pолицейски служител стои до бронирано превозно средство на мястото, където се ще се проведе на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, 30 август 2025 г. Снимка: АП/Rafiq Maqbool
Пекин,  
30.08.2025 15:21
Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.

Антониу Гутериш бе първият, който се срещна с китайския президент. Последва го египетският министър-председател Мостафа Мадбули.

Серия от двустранни срещи са планирани в рамките на форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), насрочена за неделя и понеделник в пристанищния мегаполис Тянцзин.

Приблизително двадесет държавни и правителствени ръководители, както и представители на няколко международни и регионални организации, се очаква да участват в срещата. Сред тях са президентите на Русия, Иран и Турция - Владимир Путин, Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Ердоган, както и индийският премиер Нарендра Моди.

Шанхайската организация за сътрудничество обединява десет държави членки и 16 страни наблюдатели или партньори, като сама и сама по себе си представлява почти половината от световното население и значителна част от глобалния брутен вътрешен продукт. Организацията често се описва като противовес на НАТО.

Срещата в Тянцзин е определяна като най-значителния форум на върха от създаването на организацията през 2001 г. Разговорите ще се състоят на фона на множество кризи, които засягат нейните членове: търговска конфронтация между САЩ и Китай и Индия, напрежението в Тайванския пролив, войната в Украйна, ядрения спор с Иран и други.

След срещата на ШОС Китай ще демонстрира военната си мощ на грандиозен парад на 3 септември по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Пекин обяви, че на парада ще присъства севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

30.08.2025 14:11

Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш

Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на Световната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.
30.08.2025 04:51

Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, заяви Путин

Русия и Китай съвместно се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, които спъват социално-икономическото развитие на страните от БРИКС и на целия свят, заяви руският президент Владимир Путин в писмено интервю за китайската новинарска агенция Синхуа в наверечието на визитата си в Китай, предаде Ройтерс.
29.08.2025 20:53

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да се съгласи на споразумение, което да забави налагането на санкции от ООН

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да изпълни три изисквания, за да може заплахата им за повторно налагане на санкции от ООН да бъде отложена, за да се даде време за преговори по споразумение, което да отговори на опасенията им

