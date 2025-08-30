Подробно търсене

Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш

Виктор Турмаков
Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш
Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и президентът на Китай Си Цзинпин в Пекин, 4 септември 2024 г. Снимка: Аndres Martinez Casares/Pool via AP
Пекин,  
30.08.2025 14:11
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на Световната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.

„Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН“ заяви китайският президент Си Цзинпин на Гутериш на днешната им среща в пристанищния град Тянцзин.

Генералният секретар на ООН пристигна в Китай за двудневния форум на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва утре.

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да подкрепи централна роля на организацията в международните дела и да участва в поемането на отговорността за „опазване на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета“, допълни председателят на Народната република, цитиран от Синхуа. „Историята е показала, че многостранният подход, солидарността и сътрудничеството са правилният отговор на глобалните предизвикателства“, допълни той.

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация