Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш
Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на Световната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.
„Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН“ заяви китайският президент Си Цзинпин на Гутериш на днешната им среща в пристанищния град Тянцзин.
Генералният секретар на ООН пристигна в Китай за двудневния форум на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва утре.
Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да подкрепи централна роля на организацията в международните дела и да участва в поемането на отговорността за „опазване на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета“, допълни председателят на Народната република, цитиран от Синхуа. „Историята е показала, че многостранният подход, солидарността и сътрудничеството са правилният отговор на глобалните предизвикателства“, допълни той.
