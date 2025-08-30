Подробно търсене

Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай

Атанаси Петров
Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай
Путин ще популяризира нов световен ред по време на посещението си в Китай
Президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин. Снимка: АП/Pavel Bednyakov
Москва,  
30.08.2025 17:38
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин ще даде нов тласък на идеята за многополюсен световен ред по време на четиридневното си посещение в Китай, предаде ДПА, позовавайки се на негово пространно интервю за агенция Синхуа в навечерието на заминаването му.

Разговорът с китайския президент Си Цзинпин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в град Тянцзин трябва да доведе до "нов мощен тласък" в създаването на този световен ред, заяви Путин.

В интервюто си, което е публикувано на уебсайта на Кремъл, руският президент не споменава САЩ и войната в Украйна.

Путин многократно е изразявал подкрепа за намаляване на американската доминация в световните дела. В интервюто той отбеляза и отслабването на долара. Русия и Китай, например, почти напълно преминаха към търговия в националните си валути.

Той също така вижда укрепването на Глобалния Юг, воден от страните от БРИКС – първоначално Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, към които се присъединиха нови членове – като ключов елемент в изграждането на новия световен ред.

Според Кремъл, Путин ще води разговори с редица лидери, включително от Индия, Турция, Иран, Сърбия и Пакистан.

Срещата на върха, която ще се проведе от 31 август до 1 септември, ще бъде най-голямата от основаването на Шанхайската организация за сътрудничество преди 24 години. Китай очаква да присъстват представители от 20 държави и 10 организации. Организацията има 10 държави-членки. Освен основателите Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, в нея влизат и Индия, Пакистан, Иран от 2023 г. и Беларус от 2024 г.

/АГ/

Свързани новини

30.08.2025 16:27

Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш

Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на iветовната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.
30.08.2025 15:21

Китайският президент започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи за срещата на върха на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.
30.08.2025 14:11

Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН, заяви Си Цзинпин пред ръководителя на организацията Гутериш

Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на Световната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс.
30.08.2025 04:51

Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, заяви Путин

Русия и Китай съвместно се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, които спъват социално-икономическото развитие на страните от БРИКС и на целия свят, заяви руският президент Владимир Путин в писмено интервю за китайската новинарска агенция Синхуа в наверечието на визитата си в Китай, предаде Ройтерс.
30.08.2025 00:27

Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на украинската президентска канцелария Ермак

Американският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:03 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация