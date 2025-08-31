Руският президент Владимир Путин започва днес посещението си в Китай

site.btaРуският президент Владимир Путин започва днес посещението си в Китай
Лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се събират за среща в северния китайски град Тянцзин, която започва днес, предаде ДПА.
Днес започва и посещението в Китай на руския президент Владимир Путин.
Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.
Планирана е също съвместна декларация на лидерите, които са поканени от Си на банкет.
Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.
Сред участниците в събитието ще са руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди, които се очаква да проведат срещи със Си Цзинпин.
Посещението на Путин в Китай ще продължи четири дни. Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.
Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.
