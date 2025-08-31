Руският президент Владимир Путин започва днес посещението си в Китай

Лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се събират за среща в северния китайски град Тянцзин, която започва днес, предаде ДПА.

Днес започва и посещението в Китай на руския президент Владимир Путин.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

Планирана е също съвместна декларация на лидерите, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в събитието ще са руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди, които се очаква да проведат срещи със Си Цзинпин.

Посещението на Путин в Китай ще продължи четири дни. Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.