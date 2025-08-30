Подробно търсене

Путин планира да посети Индия през декември, заяви негов съветник

Алексей Маргоевски
Путин планира да посети Индия през декември, заяви негов съветник
Путин планира да посети Индия през декември, заяви негов съветник
Руският президент Владимир Путин разговаря с индийския премиер Нарендра Моди на срещата на върха на БРИКС в руския град Казан, 23 октомври 2024 г. Снимка: AP/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
30.08.2025 07:25
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин планира да посети Индия през декември, съобщи неговият външнополитически съветник Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

Съветникът заяви пред журналисти, че руският лидер ще обсъди в понеделник в Китай предстоящото си посещение през декември с индийския премиер Нарендра Моди. Путин и Моди ще се срещнат в рамките на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), създадена от Китай и Русия през 2001 г. с фокус върху сигурността в Централна Азия и по-широкия регион.

Путин ще присъства на срещата на върха и ще проведе редица двустранни разговори в рамките на четиридневното си посещение в Китай от утре до сряда.

Той също така ще проведе разговори с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин и ще присъства на грандиозен военен парад там, посветен на 80-годишнината от края на Втората световна война.

В допълнение към срещата с Моди, руският лидер в понеделник също така има насрочени двустранни срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други контакти, каза Ушаков.

Руски представители "работят също по възможността за двустранна среща" между Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пекин, където Ким също ще присъства на парада, добави Ушаков.

По думите на Ушаков, срещата на Путин с Моди ще бъде първата за тази година, но двамата "непрекъснато поддържат контакт по телефона".

Моди посети Русия два пъти миналата година. Първо пристигна през юли в Москва за разговори с Путин, което беше първото му пътуване до Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, а след това в Казан през октомври за срещата на върха на БРИКС.

/ПЙ/

Свързани новини

28.08.2025 12:36

Ройтерс: Китайският президент ще посрещне Путин и Моди в грандиозна проява на солидарност

Китайският президент Си Цзинпин ще събере повече от 20 световни лидери на регионален форум по сигурността в Китай следващата седмица - силна демонстрация на солидарност на Глобалния юг в епохата на Доналд Тръмп. В същото време ще помогне на засегнатата от санкции Русия да осъществи поредния си дипломатически пробив.
20.08.2025 17:35

Москва очаква Делхи да продължи да купува руски петрол и се надява скоро да се проведе тристранна среща Русия-Индия-Китай

Русия очаква да продължи доставките на петрол за Индия въпреки допълните мита, които американският президент Доналд Тръмп наложи за индийски стоки заради покупките на Делхи на руска енергия. Това съобщи Ройтерс, цитирайки служители на посолството на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:20 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация