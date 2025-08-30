Путин планира да посети Индия през декември, заяви негов съветник

site.btaПутин планира да посети Индия през декември, заяви негов съветник
Руският президент Владимир Путин планира да посети Индия през декември, съобщи неговият външнополитически съветник Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.
Съветникът заяви пред журналисти, че руският лидер ще обсъди в понеделник в Китай предстоящото си посещение през декември с индийския премиер Нарендра Моди. Путин и Моди ще се срещнат в рамките на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), създадена от Китай и Русия през 2001 г. с фокус върху сигурността в Централна Азия и по-широкия регион.
Путин ще присъства на срещата на върха и ще проведе редица двустранни разговори в рамките на четиридневното си посещение в Китай от утре до сряда.
Той също така ще проведе разговори с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин и ще присъства на грандиозен военен парад там, посветен на 80-годишнината от края на Втората световна война.
В допълнение към срещата с Моди, руският лидер в понеделник също така има насрочени двустранни срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и иранския президент Масуд Пезешкиан, както и други контакти, каза Ушаков.
Руски представители "работят също по възможността за двустранна среща" между Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пекин, където Ким също ще присъства на парада, добави Ушаков.
По думите на Ушаков, срещата на Путин с Моди ще бъде първата за тази година, но двамата "непрекъснато поддържат контакт по телефона".
Моди посети Русия два пъти миналата година. Първо пристигна през юли в Москва за разговори с Путин, което беше първото му пътуване до Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, а след това в Казан през октомври за срещата на върха на БРИКС.
