Подробно търсене

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да се съгласи на споразумение, което да забави налагането на санкции от ООН

Виктор Турмаков
Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да се съгласи на споразумение, което да забави налагането на санкции от ООН
Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да се съгласи на споразумение, което да забави налагането на санкции от ООН
Постоянният представител на Великобритания в ООН Барбара Удуърд. Снимка: AP/Richard Drew
Ню Йорк,  
29.08.2025 20:53
 (БТА)

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да изпълни три изисквания, за да може заплахата им за повторно налагане на санкции от ООН да бъде отложена, за да се даде време за преговори по споразумение, което да отговори на опасенията им относно ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс.

Пратениците на трите страни в ООН – известни като E3 – публикуваха съвместно изявление преди закрито заседание на Съвета за сигурност, ден след като стартираха 30-дневен процес за повторно налагане на санкции от ООН на Иран заради спорната му ядрена програма.

E3 предложи да отложи възстановяването на санкциите с до шест месеца, ако Иран възстанови достъпа на ядрените инспектори на ООН, отговори на опасенията относно запасите си от обогатен уран и започне преговори със САЩ.

„Нашите искания бяха справедливи и реалистични. Към днешна дата обаче Иран не е показал никакви признаци, че е сериозен в желанието си да ги изпълни“, заяви постоянният представител на Великобритания в ООН Барбара Удуърд.

„Настоятелно призоваваме Иран да преразгледа тази позиция, да постигне споразумение, основано на нашето предложение, и да помогне за създаването на пространство за дипломатическо решение на този въпрос в дългосрочен план“, допълни тя, докато нейните германски и френски колеги стояха до нея.

По-рано Иран заяви, че преговорите с E3 ще продължат, като същевременно предупреди, че всеки подобен ход ще доведе до спиране на преговорите.

Постоянният представител на Ислямската република в ООН Амир Саид Иравани заяви, че предложеният от Е3 план е „пълен с нереалистични предварителни условия“. Той допълни, е вместо това групата трябва да подкрепи „кратко, безусловно техническо удължаване на резолюция 2231“, която закрепи ядрената сделка с Иран през 2015 г.

Инспекторите на Международната агенция за атомна енергия се завърнаха в Иран за първи път, откакто Ислямската република преустанови сътрудничеството си с тях след атаките през юни срещу ядрените му обекти от Израел и САЩ. Техеран обаче все още не е постигнал споразумение за това как ще възобнови пълноценната си работа с МААЕ.

Русия и Китай предложиха проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която би продължила ядрената сделка с Иран от 2015 г. с шест месеца и призоваха всички страни незабавно да възобновят преговорите. Засега те все още не са поискали гласуване.

Пекин и Москва, стратегически съюзници на Иран, премахнаха спорен текст от проекта – който първоначално предложиха в неделя – който би попречил на E3 да наложи повторно санкции на ООН срещу Иран.

/ВС/

Свързани новини

29.08.2025 12:36

Задействането на механизма за връщане на санкциите срещу Иран не е продуктивно решение, заяви Китай

Китай определи като контрапродуктивно решението на Германия, Франция и Великобритания да задействат механизма за връщане на международните санкции срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Франс прес.
29.08.2025 10:58

Германия призовава гражданите си да напуснат Иран, опасявайки се от ответни мерки заради санкциите

Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната и да се въздържат от пътувания до там, за да не се окажат мишена на ответни мерки от страна на Техеран заради ролята на Германия в задействането на механизма за връщането на санкциите на ООН срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс.
29.08.2025 09:55

Западни и близкоизточни издания коментират задействането на механизма за връщане на санкциите срещу Иран

Великобритания, Франция и Германия вчера официално обявиха пред ООН, че задействат механизма за възстановяване на широкомащабните санкции срещу Иран, като дадоха на Техеран 30-дневен срок да осигури достъп до ядрените си обекти или да се изправи пред задълбочаваща се икономическа изолация в световен мащаб, съобщи британският в. "Гардиън".
29.08.2025 04:23

Иран е готов да възобнови „справедливи” преговори за ядрената си програма, ако Западът прояви добра воля, заяви иранският външен министър

Иран е готов да възобнови „справедливи” преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като три европейски сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран, предаде Ройтерс.
28.08.2025 19:32

Решението на европейската тройка за възстановяване санкциите на ООН срещу Иран няма правно значение, заяви Русия

Решението на Европейската тройка, състояща се от Франция, Великобритания и Германия, да започне 30-дневен процес за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран, не трябва да бъде прието от Съвета за сигурност, защото няма правно значение, каза заместник постоянният представител на Русия в ООН Дмитрий Полянски, съобщи Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:35 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация