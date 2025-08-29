Иран е готов да възобнови „справедливи” преговори за ядрената си програма, ако Западът прояви добра воля, заяви иранският външен министър

Подробно търсене

Иранският външен министър Абас Арагчи. Снимка: AP/Eraldo Peres
29.08.2025 04:23
Иран е готов да възобнови „справедливи” преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като три европейски сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран, предаде Ройтерс.

„Арагчи потвърждава готовността на Иран да възобнови справедливи и балансирани дипломатически преговори, при условие че другите страни проявят сериозност и добра воля, и избягват действия, които накърняват шансовете за успех“, пише в писмо от иранския външен министър, изпратено до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

