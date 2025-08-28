Напускайки Австралия след експулсиране, иранският посланик нарече "лъжи" австралийските обвинения, че Иран е организирал антисемитски палежи

Иранският посланик Ахмад Садеги, пристигнал на летището в Сидни преди крайния срок за експулсирането си, отхвърли днес като "лъжи" обвиненията на Австралия, че Техеран е организирал антисемитски палежи в градовете Сидни и Мелбърн, съобщи Ройтерс.

Австралия във вторник даде на Садеги 72 часа да напусне страната, което е първото изгонване на посланик там от Втората световна война насам. На други трима служители на иранското посолство бяха дадени седем дни да напуснат.

Премиерът Антъни Албанезе беше информиран от австралийското разузнаване в понеделник за доказателства за извършени плащания на престъпници, свързващи двете атаки срещу синагога и ресторант за кашер храна с лица извън страната и с иранската Революционна гвардия.

"Всичко това са неоснователни обвинения и лъжи", каза Садеги пред журналисти от местните телевизии на летището в Сидни тази вечер.

По-рано в Канбера Садеги излезе пред резиденцията си, за да се сбогува.

"Обичам австралийския народ, довиждане", заяви той, махайки с ръка към телевизионните камери.

Австралия заяви, че ще определи иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) за терористична организация, присъединявайки се към САЩ и Канада, които вече са включили КГИР в черния списък.