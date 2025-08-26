Иран отхвърли обвиненията на Австралия, че е замесен в антисемитски нападения

Иран отхвърли обвиненията на Австралия, че е свързан с антисемитски палежи в Сидни и Мелбърн, като предупреди, че ще предприеме ответни мерки след експулсирането на посланика му в Канбера, което бе обявено вчера, предаде Франс прес.

"Обвинението, което беше отправено, се отхвърля категорично“, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаел Багеи по време на седмичната си пресконференция. "Всяка неподходяща и необоснована мярка на дипломатическо равнище ще доведе до ответни мерки", добави той.

Австралийският премиер Антъни Албанезе каза вчера, че Иран е отговорен за пожара в кафене близо до Сидни през октомври 2024 г. и в синагогата "Адас Израел" в Мелбърн през декември 2024 г. При тези две нападения нямаше пострадали, припомня АФП.

Австралийските власти обявиха иранския посланик Ахмад Садеги за "персона нон грата" и му дадоха, както и на трима други ирански дипломати, седем дни да напусне страната. Канбера също така спря дейността на своето посолство в Техеран и отзова посланика си.

"Изглежда, че тази мярка е била предприета, за да компенсира ограничената критика, отправена от австралийската страна към ционистския режим (Израел - бел. ред.)", заяви Багеи.

Иранският външен министър Абас Арагчи нарече Албанезе "слаб политик" и заяви, че отправените срещу Иран обвинения "нямат никакъв смисъл".

"Иран плаща цената за подкрепата на австралийския народ към Палестина. Канбера трябва да знае, че не трябва да се опитва да умилостиви режим, ръководен от военни престъпници", добави Арагчи в платформата "Екс", визирайки израелските лидери.

Миналата седмица Канбера остро порица критиките, отправени от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини Албанезе, че е "предал Израел", като обяви намерението си да признае палестинската държава в ООН през септември, припомня АФП.