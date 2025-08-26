Подробно търсене

ОБНОВЕНА Преговорите в Женева между Иран и европейската тройка завършиха без пробив

Николай Станоев, Асен Георгиев
Щети по иранския ядрен обект в Исфахан след нанесени от Израел удари, 22 юни 2025 г. Снимка: Maxar Technologies чрез АП
Женева,  
26.08.2025 21:25 | ОБНОВЕНА 26.08.2025 23:54
 (БТА)
Иран продължава да държи на дипломацията и да търси взаимноизгодно решение, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади след среща за ядрената програма на страната с трите европейски сили - Франция, Великобритания и Германия, състояла се днес в Женева, предаде Ройтерс.

В швейцарския град бе обсъдено искането на трите европейски сили Иран да възстанови достъпа на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до ядрените си обекти и да поднови преговорите за намиране на дипломатическо решение.

В противен случай ще бъдат наложени отново санкциите, отменени по силата на международното споразумение от 2015 г., което до голяма степен вече е обезсилено, посочва Ройтерс.

САЩ се оттеглиха от сделката още през 2018 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп.

Днешните преговори в Женева завършиха без пробив. Това увеличава риска от политическа ескалация на спора около иранската ядрена програма, отбелязва ДПА.

Европейската тройка заплаши Иран да възобнови действието на санкциите срещу него, ако не бъде намерено решение на спора до края на този месец.

Това бе вторият кръг преговори между Техеран и европейската тройка след кратката израелско-иранска война през юни. Първият се състоя в Истанбул в края на юли.

/НС/

