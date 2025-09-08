Подробно търсене

Николай Велев
Рафаел Гроси: Времето за преговори между Иран и Международната агенция за атомна енергия изтича
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. Снимка: АП/Darko Bandic
Виена/Техеран ,  
08.09.2025 18:46
 (БТА)
Времето за преговори между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за цялостно подновяване на инспекциите в Ислямската република изтича, предупреди генералният директор на надзорния ядрен орган на ООН Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Той изрази надежда, че дискусиите ще приключат до няколко дни.

Иран спря достъпа на МААЕ до своите стратегически ядрени съоръжения, след като през юни САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по тези обекти. След атаките Иран прие закон, с който преустанови сътрудничеството си с МААЕ, и заяви, че всички проверки вече ще трябва да бъдат одобрявани от Върховния съвет по национална сигурност.

МААЕ и Иран в момента водят преговори относно условията за пълно възобновяване на инспекциите. Гроси казва, че независимо от преговорите Иран е задължен да допуска различни проверки в качеството си на страна по Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО).

"Все още има време, но не много. Винаги е достатъчно наличието на добра воля и на ясно чувство за отговорност", заяви Гроси на заседание на 35-членния Борд на ръководителите на МААЕ.

"Напредъкът е налице. Искрено се надявам, че в рамките на следващите няколко дни ще бъде възможно да се стигне до успешен изход на дискусиите, за да се улесни възобновяването, пълното възобновяване на нашата незаменима съвместна работа с Иран", добави Гроси.

На 28 август три от водещите сили в Европа започнаха процедура за повторно налагане на санкции срещу Иран, като този процес ще отнеме 30 дни.

Ограниченията срещу Ислямската република бяха отменени по силата на ядреното споразумение между Иран и западните сили от 2015 г. Три години по-късно обаче обаче Доналд Тръмп, който по това време оглавяваше Белия дом за първи път, изтегли САЩ от споразумението, припомня Ройтерс.

Франция, Великобритания и Германия заявиха, че ще подновят санкциите си, ако инспекциите на МААЕ в Иран не бъдат напълно възобновени, ако Техеран не даде обяснение за големите си запаси от уран с чистота, близка до необходимата за производството на оръжия, и ако Ислямската република не възобнови ядрените си преговори със САЩ.

Гроси днес изрази увереност, че подновяването на проверките на МААЕ, наред с провеждането на дипломатически консултации, ще осигурят "по-обещаваща основа, върху която да се постигнат положителни резултати".

Иранското външно министерство определи преговорите с МААЕ като "положителни", но добави, че все още не се е стигнало до окончателно решение и до конкретен график за следващия кръг от разговори. "В събота приключи третият кръг от преговорите и в момента резултатите от тях се анализират от компетентните органи в Техеран. Ще обявим следващите стъпки, когато този преглед приключи", заяви днес на пресконференция говорителят на иранското дипломатическо ведомство Есмаил Багаеи.

Междувременно иранският национален всекидневник "Фарихтеган" разпространи информацията, че иранското правителство вчера е взело решението да поднови ядрените преговори със САЩ. Тази информация обаче не е официално потвърдена от иранските власти, отбелязва Ройтерс.

/ИТ/

