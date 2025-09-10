ТПС: Омбудсманът на Израел отправи критики към правителството за действията му спрямо местното цивилно население по време на войната с Иран

Осъдителен доклад на израелския омбудсман разкри широкомащабни провали на правителството при защитата и подпомагането на цивилното население по време на юнската война с Иран, оставила хиляди евакуирани жители без подходяща подкрепа и компенсации, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Проверката, направена от от омбудсман Матаняху Енгелман е установила, че нито една правителствена агенция не е управлявала евакуацията на жителите, чиито домове са били повредени по време на 12-дневните ирански ракетни обстрели. Атаките убиха 31 души и повредиха десетки хиляди жилища, принуждавайки около 11 000 души да се евакуират от домовете си в хотели и къщи за гости в цялата страна.

Омбудсманът на Израел периодично публикува доклади, оценяващи израелската готовност и ефективността на държавната политика в различни области.

Комисията за обществени жалби е управлявала специална гореща линия в продължение на 32 дни, като е получила приблизително 700 запитвания, свързани с извънредната ситуация. Повече от половината от всички жалби са се отнасяли до функционалността на подслоните, компенсациите за щети, причинени от войната и процедурите за евакуация. Най-много оплаквания са получили Данъчната служба, Община Бней Брак и Община Бат Ям.

Местните власти са били оставени да се справят с евакуациите самостоятелно, под ръководството на Националната агенция за извънредни ситуации, което е създало значителни проблеми.

„Всеки от ръководителите на агенцията е решавал кои хотели ще бъдат използвани за евакуация, без да определя критерии и правила като цени, разстояние от града или кои отговарят на условията за евакуация“, пише Енгелман в доклада.

Това довежда до разлики от до три пъти в сумите, които властите са плащали на хотелите за едни и същи услуги.

Липсата на координация е довела до сцени на хаос. По време на един случай, описан подробно в доклада, жители от дом за възрастни хора в Тел Авив, ударен от ракета, са били превозвани между три различни хотела в Йерусалим. Първият хотел е имал вани вместо душове, неподходящи за физическото им състояние, докато вторият не е имал условия за достъп на инвалидни колички. Едва в третия хотел, намиращ се извън Йерусалим, е намерено подходящо място за настаняване.

Евакуираните са се сблъскали с допълнителни трудности поради неясните срокове за престоя си в хотелите. Самотна майка, която е инвалид и е получавала социални помощи, се е свързала с омбудсмана, след като представители на Общината в Бат Ям са ѝ казали, че престоят ѝ в хотела ще бъде кратък, което ѝ е причинило значително безпокойство относно настаняването.

Процесът на обезщетение се е оказал също толкова проблемен. От началото на войната до 10 август 2025 г. данъчната администрация е получила 52 183 искания в центровете за компенсации. Много от тях са се оплакали от трудности при получаване на ясна информация и несъответствия в определените от оценители размери на обезщетенията.

Опечалени родители, чийто дом в Рамат Ган е бил ударен от ракета, са се свързали с комисията, след като са били принудени да напуснат хотела си, преди да получат отговори на подадените от тях данъчни декларации върху недвижимите имоти. Бременна жена, евакуирана от Петах Тиква със семейството си, е била задължена да напусне хотела си, преди да получи базисно оборудване за нает необзаведен апартамент, тъй като вещите ѝ са останали блокирани в повредения ѝ дом.

Може би най-тревожни са били съобщенията за дискриминация в приютите. Семейства от етиопската общност в Йерусалим са се оплакали, че членове на екстремистка ортодоксална фракция на харедимите са им попречили да влизат в приютите. Един жалбоподател е съобщил, че полицейската намеса е помогнала само временно, преди тормозът да се възобнови. Службата на омбудсмана е работила с кмета на Йерусалим, за да намери алтернативни условия за подслон и да насърчи диалога между полицията и равини в общността, за да се справи с дискриминацията.

Докладът разкрива също, че семействата на пациенти, починали след преместването им в отдалечени болници, са се сблъскали с огромни разходи за транспортиране на тленните останки на роднините им за погребение в родните им градове. Едва след намесата на омбудсмана Националният осигурителен институт се е съгласил да покрие тези разходи.

Депутатът Гилад Карив отправи критики директно към израелския премиер Бенямин Нетаняху, заявявайки, че макар той да се хвали с щателната подготовка за операцията в Иран, която е продължила месеци, докладът доказва, че той отново е забравил гражданите на Израел на вътрешния фронт и ги е изоставил.

Докладът на Енгелман призовава правителството да назначи специален служител, който да управлява евакуациите на жителите и да създаде национален информационен център за спешна комуникация с гражданите.

Израел предприе превантивни удари срещу ирански ядрени обекти през юни, позовавайки се на разузнавателни данни, че Техеран е достигнал „точка, от която няма връщане“ в преследването на целта си за придобиване на ядрено оръжие. Според представители на израелската отбрана Иран е развил капацитет за бързо обогатяване на уран и сглобяване на ядрени бомби, с материал достатъчен за до 15 оръжия. Израелското разузнаване също така разкри тайна програма за завършване на всички компоненти, необходими за ядрено устройство.

