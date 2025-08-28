ИРНА: Иранският заместник външен министър каза, че задействане на механизма за връщане на санкциите ще се отрази на отношенията с МААЕ

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади подчерта, че ако групата "E3" - Великобритания, Франция и Германия - задейства „механизма за бързо връщане“ на санкциите, това ще се отрази на отношенията на Техеран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предава иранската новинарска агенция ИРНА.

Гарибабади коментира въпроса вчера, след като се завърна от разговори с представители на трите европейски държави в Женева.

Той посочи, че по време на последния кръг от преговори Иран е изяснил, че групата E3 няма правно основание за задействане на механизма.

Гарибабади предупреди европейската тройка за потенциалните последици от пренебрегването на добрата воля и конструктивния подход, демонстрирани от Ислямската република, която последователно се застъпва за дипломатическо решение на въпроса.

Според Гарибабади иранската дипломатическа мисия е дала ясно да се разбере на европейските представители, че ако пристъпят към възстановяване на санкциите, „тогава, разбира се, Иран ще реагира подобаващо“.

„Иран ще изпрати писмо или официално уведомление до Съвета за сигурност на ООН. Информирахме ги, че ако E3 задейства механизма, сътрудничеството и взаимодействието ни с МААЕ ще бъдат сериозно засегнати и спрени. При такива обстоятелства продължаването на преговорния процес би било безсмислено“, каза той.

Той добави: „Освен това, ние подчертахме, че при подобно развитие на събитията, Европа по същество ще се изключи от дипломатическите отношения и диалога с Иран. От този момент нататък преговорите ще се водят единствено в рамките на Съвета за сигурност и неговите членове и ние вече няма да участваме в никакъв диалог с Европа по този въпрос.“

Гарибабади заяви и че: „Реалността е, че европейците не са прилагали Споразумението за Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) от години. И все пак, с пълна безочливост, те твърдят, че все още го спазват. Заявихме им, че ако наистина прилагат СВПД, трябва да предоставят доклад, показващ как са го направили.“

Той подчерта, че Европа не само не е успяла да приложи СВПД, но и е наложила нови санкции през годините. Последните санкции бяха насочени към корабоплавателната и авиационната индустрия на Иран само преди няколко месеца, добави той.

В отговор на въпрос относно състоянието на инспекциите на МААЕ на иранските ядрени съоръжения, Гарибабади заяви: „Инспекциите на агенцията все още не са започнали в Иран. Ние работим съгласно законите, приети от парламента, които са много прозрачни и ясни. В момента присъствието на няколко инспектори на МААЕ в Иран е за наблюдение на зареждането и подмяната на гориво в електроцентралата Бушер. Това се извършва в правна координация и със съответните разрешителни“.

„В момента между Иран и МААЕ се водят дискусии за формулиране на ново споразумение за сътрудничество, но текстът все още не е финализиран и сме на етап обмяна на идеи. Естествено, ако европейците изберат да действат въз основа на своите политически предпочитания, тези текущи дискусии между нас и агенцията ще бъдат засегнати“, завърши Гарибабади.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)