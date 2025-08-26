Иран продължава с дипломатическите усилия, каза ирански заместник-външен министър след среща с представители на трите най-големи европейски сили

Иран продължава да държи на дипломацията и да търси взаимноизгодно решение, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади след среща с трите най-големи европейски сили - Франция, Великобритания и Германия, състояла се в Женева по повод спорната ядрена програма на страната, предаде Ройтерс.

На срещата бе обсъдено искането на трите европейски държави, известни като Е3, Иран да възстанови достъпа на ядрените инспектори на ООН и да поднови дипломатическите преговори за сключване на споразумение.

В противен случай ще бъдат наложени отново санкциите, отменени по силата на споразумението от 2015 г., което вече до голяма степен е прекратено, припомня Ройтерс.