Заподозреният за палежа на синагога в Австралия се изправи пред съда

Мъжът, на когото бяха повдигнати обвинения в палеж на синагога в Мелбърн, се изправи днес пред съда, предаде Ройтерс.

Австралийските власти твърдят, че атаката е била организирана от Иран и изгониха посланика на Техеран в страната. Австралия вчера заяви, че Иран се е опитал да прикрие участието си в две атаки през 2024 г. – срещу синагога в Мелбърн и срещу ресторант в Сидни, като използвал престъпници и членове на организирани престъпни групи.

Атаката срещу синагогата през декември 2024 г. опустоши сградата, причини щети за милиони долари и унищожи свещени текстове.

Двадесет годишният Юнес Али Юнес се яви за първи път пред съда чрез видеовръзка в понеделник. По време на заседанието той само потвърди, че е чул и разбира обвиненията срещу него.

Решението на Канбера да изгони от страната иранския посланик е първата подобна стъпка на Австралия от Втората световна война.

От началото на израелската война в Газа през октомври 2023 г. редица домове, училища, синагоги и автомобили в Австралия станаха обекти на вандалски прояви и палежи. Броят на случаите на ислямофобия в страната също нарасна значително, отбелязва Ройтерс.

Австралийски официални представители заявиха, че разузнаването на страната е проследило финансирането на престъпниците, обвинени в палежа на синагогата в Мелбърн, както и в друга атака в Сидни, и по този начин е открило връзката с Техеран.

Службите за сигурност във Великобритания и Швеция миналата година предупредиха, че Иран използва престъпници за атаки в чужбина. Лондон заяви, че е осуетил 20 ирански заговора от 2022 г. насам. Десетки други страни също осъдиха, по думите им, рязкото увеличение на заговорите за убийства, отвличания и тормоз, организирани от иранските разузнавателни служби.

Иран многократно е отхвърлял обвиненията, че е организирал антисемитски атаки и казва, че тези твърдения са част от кампания от страна на враждебно настроените срещу него западни сили.