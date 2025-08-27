ИРНА: Иран заяви, че решението на Австралия за ограничаване на дипломатическите отношения е "неоправдано"

Министерството на външните работи на Иран изрази съжаление относно решението на Австралия да ограничи дипломатическите си отношения с Техеран, определяйки тази стъпка като "неоправдана" и противоречаща на традиционните връзки между двете страни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Позицията на министерството идва, след като австралийското правителство нареди на иранския посланик в Австралия и трима други служители на посолството да напуснат страната. Австралия също изтегли своите дипломати от Техеран, обвинявайки Иран за "антисемитски атаки" в Сидни и Мелбърн през последните месеци.

Иранското външно министерство отхвърли обвиненията, че разпространява антисемитизъм.

"Исторически и документиран факт е, че антисемитизмът е предимно западноевропейско явление, което се е проявявало под различни форми в различни периоди от време“, отбеляза ведомството, добавяйки, че през последните години това явление все по-често се използва за потискане на протестите срещу окупацията, апартейда и геноцида над палестинците от страна на Израел.

Иранското външно министерство също така заяви, че действията на Австралия да отправя обвинения срещу Иран и да подкопава двустранните дипломатически отношения са в съответствие с политиката на Израел да отклони общественото внимание от извършвания в ивицата Газа геноцид и ескалиращото напрежение в Западна Азия.

"Министерството на външните работи на Иран, като си запазва правото да предприеме ответни мерки, призовава австралийската страна да преразгледа погрешното си решение", се казва в изявлението.

В него се добавя, че отговорността за последствията от това решение, включително проблемите, които ще възникнат за иранската общност в Австралия, лежи върху правителството в Канбера.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)