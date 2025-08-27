Подробно търсене

ИРНА: Иран заяви, че решението на Австралия за ограничаване на дипломатическите отношения е "неоправдано"

Атанаси Петров
ИРНА: Иран заяви, че решението на Австралия за ограничаване на дипломатическите отношения е "неоправдано"
ИРНА: Иран заяви, че решението на Австралия за ограничаване на дипломатическите отношения е "неоправдано"
Изображение: ИРНА
Техеран,  
27.08.2025 21:24
 (БТА)

Министерството на външните работи на Иран изрази съжаление относно решението на Австралия да ограничи дипломатическите си отношения с Техеран, определяйки тази стъпка като "неоправдана" и противоречаща на традиционните връзки между двете страни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Позицията на министерството идва, след като австралийското правителство нареди на иранския посланик в Австралия и трима други служители на посолството да напуснат страната. Австралия също изтегли своите дипломати от Техеран, обвинявайки Иран за "антисемитски атаки" в Сидни и Мелбърн през последните месеци.

Иранското външно министерство отхвърли обвиненията, че разпространява антисемитизъм.

"Исторически и документиран факт е, че антисемитизмът е предимно западноевропейско явление, което се е проявявало под различни форми в различни периоди от време“, отбеляза ведомството, добавяйки, че през последните години това явление все по-често се използва за потискане на протестите срещу окупацията, апартейда и геноцида над палестинците от страна на Израел.

Иранското външно министерство също така заяви, че действията на Австралия да отправя обвинения срещу Иран и да подкопава двустранните дипломатически отношения са в съответствие с политиката на Израел да отклони общественото внимание от извършвания в ивицата Газа геноцид и ескалиращото напрежение в Западна Азия.

"Министерството на външните работи на Иран, като си запазва правото да предприеме ответни мерки, призовава австралийската страна да преразгледа погрешното си решение", се казва в изявлението.

В него се добавя, че отговорността за последствията от това решение, включително проблемите, които ще възникнат за иранската общност в Австралия, лежи върху правителството в Канбера.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/СХТ/

Свързани новини

26.08.2025 21:15

Иран отхвърли обвиненията на Австралия, че е замесен в антисемитски нападения

Иран отхвърли обвиненията на Австралия, че е свързан с антисемитски палежи в Сидни и Мелбърн, като предупреди, че ще предприеме ответни мерки след експулсирането на посланика му в Канбера, което бе обявено вчера, предаде Франс прес.
26.08.2025 14:21

ИРНА: Иран полага усилия да предотврати задействането на механизма за повторно налагане на западни санкции

Иран полага значителни дипломатически усилия да спре активирането на т. нар. механизъм за възстановяване на санкциите съгласно ядреното споразумение от 2015 г., подписано от Франция, Великобритания и Германия, заяви днес говорителят на външното министерство в Техеран Есмаил Багаи, цитиран от иранската новинарска агенция ИРНА.
26.08.2025 06:43

Австралия ще експулсира иранския посланик заради обвинения, че Техеран е ръководил извършването на две антисемитски атаки в страната

Австралия ще експулсира иранския посланик в Канбера, заради участието на Иран в две антисемитски атаки в страната, съобщи днес австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:03 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация