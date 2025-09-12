Подробно търсене

Франция настоя за освобождаването на свои граждани в Иран, след като Техеран предложи размяна на затворници

Николай Джамбазов
Франция настоя за освобождаването на свои граждани в Иран, след като Техеран предложи размяна на затворници
Франция настоя за освобождаването на свои граждани в Иран, след като Техеран предложи размяна на затворници
Френският външен министър Жан-Ноел Баро. (AP Photo/Hadi Mizban)
Париж,  
12.09.2025 12:41
 (БТА)

Франция отново затвърди исканията си за незабавно и безусловно освобождаване на трима френски граждани, задържани в Иран, като отказа да коментира възможната размяна на затворници, предложена от иранския министър на външните работи тази седмица, предаде Ройтерс.

Иран държи франзуцойката Сесил Колер и нейния съпруг Жак Пари от 2022 г. насам в условия, които според Франция граничат с мъчение. Колер и Пари са обвинявани са шпионаж и подбуждане към безредици - обвинения, които френската държава отхвърля като безпочвени. През юли тази година в Иран беше задържан и 18-годишен велосипедист с френско-германско гражданство.

По-рано тази седмица иранският външен министър Абас Аракчи предложи френските граждани да бъдат разменени срещу иранската студентка Мадие Есфандиари, живееща в Лион, която тази година беше арестувана от френските власти заради антиизраелски публикации в социалните мрежи.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро отказа да коментира предложението на иранския си колега и призова за незабавното и безусловно освобождаване на затворниците.

Преговорите за освобождаването на задържаните продължават вече месеци, а френското правителство изрази недоволство заради застоя и липсата на контакт с гражданите си. То подаде жалба срещу Иран към Международния съд на ООН за нарушение на правото на консулска защита. 

Достигането до споразумение за затворниците може да се окаже сложно, тъй като Франция, Великобритания и Германия задействаха процеса за налагане на санкции на Иран на заседание на ООН през август тази година. 

В последните години иранската Революционна гвардия задържа хиляди чужденци, най-вече по обвинения, свързани с шпионаж. Правозащитни организации и редица западни държави обвиняват Иран, че използва затворниците като разменна монета при преговори - твърдение, което Иран отхвърля. 

/ЛМ/

Свързани новини

29.08.2025 20:53

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да се съгласи на споразумение, което да забави налагането на санкции от ООН

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да изпълни три изисквания, за да може заплахата им за повторно налагане на санкции от ООН да бъде отложена, за да се даде време за преговори по споразумение, което да отговори на опасенията им
29.08.2025 12:36

Задействането на механизма за връщане на санкциите срещу Иран не е продуктивно решение, заяви Китай

Китай определи като контрапродуктивно решението на Германия, Франция и Великобритания да задействат механизма за връщане на международните санкции срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Франс прес.
24.06.2025 18:19

Иран съобщи, че е прехвърлил затворници от поразения при израелски удар затвор "Евин" в други затвори около столицата Техеран

Иранската съдебна власт обяви, че е "прехвърлила" затворници от затвора "Евин" в Техеран в други затвори в близост до столицата, ден след израелския удар, при който загинаха няколко души, предаде Франс прес.  Броят на прехвърлените затворници не бе

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:47 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация