Франция настоя за освобождаването на свои граждани в Иран, след като Техеран предложи размяна на затворници

Франция отново затвърди исканията си за незабавно и безусловно освобождаване на трима френски граждани, задържани в Иран, като отказа да коментира възможната размяна на затворници, предложена от иранския министър на външните работи тази седмица, предаде Ройтерс.

Иран държи франзуцойката Сесил Колер и нейния съпруг Жак Пари от 2022 г. насам в условия, които според Франция граничат с мъчение. Колер и Пари са обвинявани са шпионаж и подбуждане към безредици - обвинения, които френската държава отхвърля като безпочвени. През юли тази година в Иран беше задържан и 18-годишен велосипедист с френско-германско гражданство.

По-рано тази седмица иранският външен министър Абас Аракчи предложи френските граждани да бъдат разменени срещу иранската студентка Мадие Есфандиари, живееща в Лион, която тази година беше арестувана от френските власти заради антиизраелски публикации в социалните мрежи.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро отказа да коментира предложението на иранския си колега и призова за незабавното и безусловно освобождаване на затворниците.

Преговорите за освобождаването на задържаните продължават вече месеци, а френското правителство изрази недоволство заради застоя и липсата на контакт с гражданите си. То подаде жалба срещу Иран към Международния съд на ООН за нарушение на правото на консулска защита.

Достигането до споразумение за затворниците може да се окаже сложно, тъй като Франция, Великобритания и Германия задействаха процеса за налагане на санкции на Иран на заседание на ООН през август тази година.

В последните години иранската Революционна гвардия задържа хиляди чужденци, най-вече по обвинения, свързани с шпионаж. Правозащитни организации и редица западни държави обвиняват Иран, че използва затворниците като разменна монета при преговори - твърдение, което Иран отхвърля.