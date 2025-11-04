Иран освободи френските граждани Сесил Колер и Жак Пари, съобщи френският президент Макрон

Сесил Колер и Жак Пари, задържани в Иран от май 2022 г., "са напуснали затвора "Евин" и са на път към френското посолство в Техеран", съобщи френският президент Еманюел Макрон в платформата "Екс", определяйки това като "първи етап", предаде Франс прес.

"Диалогът за завръщането им във Франция възможно най-бързо продължава", допълни Макрон и изрази облекчение от случващото се.

В средата на октомври Колер и Пари бяха осъдени съответно на 20 и 17 години затвор за шпионаж в полза на френското и израелското разузнаване. Те неизменно твърдяха, че са невинни.

Двамата бяха последните официално задържани в Иран французи.