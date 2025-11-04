Иран освободи френските граждани Сесил Колер и Жак Пари, съобщи френският президент Макрон

Френските граждани Сесил Колер и Жак Пари, задържани в Иран от май 2022 г., "са напуснали затвора "Евин", съобщи френският президент Еманюел Макрон в платформата "Екс", определяйки това като "първи етап", предаде Франс прес.

"Диалогът за завръщането им във Франция възможно най-бързо продължава", допълни Макрон и изрази облекчение от случващото се.

В средата на октомври Колер и Пари бяха осъдени съответно на 20 и 17 години затвор за шпионаж в полза на френското и израелското разузнаване. Те неизменно твърдяха, че са невинни.

Двамата бяха последните официално задържани в Иран французи.

В момента те са в безопасност в резиденцията на френския посланик в Техеран, в очакване на окончателното си освобождаване, заяви в "Екс" френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Двамата френски граждани са добре, изглеждат в добро здраве, коментира той по-късно по телевизия "Франс 2", като уточни, че е се обадил на своя колега, министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи, за да приветства жеста.

Заминаването им от Иран все още не е на дневен ред. "Ще продължим работата, която започнахме преди седмици и месеци, за да постигнем окончателното им освобождаване" от иранските съдебни власти, заяви Баро.

Четиримата адвокати на двамата французи приветстваха в изявление освобождаването на Сесил Колер и Жак Пари, като "един нов ден, слагащ край на произволното им задържане, което продължи 1277 дни", отбелязва АФП.

"Толкова съм развълнувана, че ще се върнат, че ще могат да продължат нормалния си живот", каза с треперещ глас пред телевизия "Франс 2" майката на Сесил Колер - Мирей.

Четиридесет и една годишната учителка по литература Сесил Колер и 72-годишният пенсиониран учител Жак Пари бяха арестувани на 7 май 2022 г., в последния ден от туристическото си пътуване в Иран и прекараха три и половина години в затвора.