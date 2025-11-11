Иран заяви, че е разбил шпионска мрежа, управлявана от Израел и САЩ

Иранските власти заявиха днес, че са разбили управлявана от израелските и американските разузнавателни служби шпионска мрежа, която е действала в страната, съобщи Франс прес.



"Мрежа, ръководена от американските и израелските разузнавателни служби, е идентифицирана в страната и разбита", каза разузнавателният клон на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата армия на Иран.

От изявлението става ясно, че иранските власти са провели координирана операция в няколко провинции. В него обаче не са посочени конкретни дата и място на операцията, както и колко са арестуваните.



През последните месеци иранските власти обявиха няколко ареста, свързани с шпионаж. Няколко души бяха екзекутирани, след като бяха осъдени на смърт за подпомагане на израелското външно разузнаване Мосад, отбелязва АФП.

Миналия месец в Иран влезе в сила закон, който затяга наказанията за хора, обвинени в шпионаж в полза на Израел и Съединените щати.

