Иран заяви, че е разбил шпионска мрежа, управлявана от Израел и САЩ

Атанаси Петров
Знамето на Иран, издигнато над столицата Техеран. Снимка: АП/Vahid Salemi
Техеран,  
11.11.2025 20:22
 (БТА)
Иранските власти заявиха днес, че са разбили управлявана от израелските и американските разузнавателни служби шпионска мрежа, която е действала в страната, съобщи Франс прес. 

"Мрежа, ръководена от американските и израелските разузнавателни служби, е идентифицирана в страната и разбита", каза разузнавателният клон на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата армия на Иран.

От изявлението става ясно, че иранските власти са провели координирана операция в няколко провинции. В него обаче не са посочени конкретни дата и място на операцията, както и колко са арестуваните.

През последните месеци иранските власти обявиха няколко ареста, свързани с шпионаж. Няколко души бяха екзекутирани, след като бяха осъдени на смърт за подпомагане на израелското външно разузнаване Мосад, отбелязва АФП. 

Миналия месец в Иран влезе в сила закон, който затяга наказанията за хора, обвинени в шпионаж в полза на Израел и Съединените щати.

През юни Израел нанесе безпрецедентни удари срещу Иран, убивайки стотици хора, включително висши военни и ядрени учени. Техеран отговори с атаки с ракети и дронове срещу Израел, убивайки над 25 души. САЩ подкрепиха Израел, нанасяйки въздушни удари по ирански ядрени съоръжения. На 24 юни Иран и Израел сключиха споразумение за прекратяване на огъня, припомня АФП.

