Китайският президент Си Цзинпин започна двустранна среща с индийския премиер Моди в Тянцзин преди форума на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди започнаха двустранна среща в северния пристанищен град Тянцзин, съобщи днес държавната агенция Синхуа.

Моди посещава Китай за първи път от седем години. Това е втората му среща със Си след тази в Русия миналата година. Премиерът е в Китай, за да участва в започващата днес двудневна среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заедно с президента Си, руския президент Владимир Путин, както и лидери от Централна, Югоизточна, Южна Азия и Близкия изток. Форумът се разглежда като ярка демонстрация на солидарността в т. нар. Глобален юг, отбелязва Ройтерс.

На двустранната среща днес Нарендра Моди обърна внимание на положителната посока във връзките с Китай и изтъкна, че е налице ангажимент за напредък на отношенията им въз основа на доверие и уважение.

Той каза, че на спорната им граница в Хималаите се е установила "атмосфера на мир и стабилност" след продължителна военна конфронтация и взели жертви сблъсъци през 2020 г. Без да навлиза в подробности, Моди допълни, че двете страни са постигнали договореност за управлението на границите.

Си и Моди се срещат броени дни, след като Вашингтон наложи 50-процентни мита върху индийските стоки заради покупките на руски петрол от Делхи. Според анализатори двамата лидери се стремят да демонстрират единен фронт срещу натиска на Запада.

Пекин и Делхи възстановяват отношенията си пробива на срещата между двамата ръководители през октомври миналата година, състояла се след постигнатото споразумение за патрули на спорната обща граница.

Връзките се размразиха още повече в последните седмици. Делхи се опитва да се предпази от засилващия се натиск с митата от страна на САЩ, да ухажва Китай и да поддържа приятелски отношения със своя съюзник Русия. Ключовото посещение в Индия на китайския външен министър Ван И по-рано този месец доведе до договаряне между двете страни да възобновят директните полети. Китай се съгласи също да премахне ограниченията за износ на редкоземни елементи, торове и тунелни пробивни машини за Индия.

Китай е против високите мита на Вашингтон срещу Индия и твърдо ще застане на нейна страна, каза китайският посланик в Делхи по-рано този месец.

В течение на десетилетия Вашингтон старателно гради връзки с Индия с надежда тя да действа като регионална противотежест на Китай. През последните месеци Пекин позволи на индийските поклонници да посещават будистки обекти в Тибет, двете страни премахнаха и взаимните ограничения за туристическите визи, припомня Ройтерс.