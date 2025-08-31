Подробно търсене

Си Цзинпин: ШОС носи "по-голяма отговорност" за поддържането на регионалния мир

Пламен Йотински
Си Цзинпин: ШОС носи "по-голяма отговорност" за поддържането на регионалния мир
Си Цзинпин: ШОС носи "по-голяма отговорност" за поддържането на регионалния мир
Снимка на държавните глави, присъстващи на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин. Снимка: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Пекин,  
31.08.2025 17:35
 (БТА)

Форумът за сигурност на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) сега носи "по-голяма отговорност" за опазването на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на своите членки, заяви китайският президент Си Цзинпин пред около 20 световни лидери, които той посрещна тази вечер, предаде Ройтерс.

Текущата среща на върха на ШОС има важната мисия да постигне консенсус между всички страни и да стимулира динамиката в сътрудничеството, заяви Си по време на приветствен банкет, съобщи китайската агенция Синхуа.

Двудневната среща на върха се провежда в северния китайски град Тянцзин.

По-рано днес индийският премиер Нарендра Моди заяви, че Делхи е решен да подобри отношенията с Китай по време на ключова среща с президента Си Цзинпин, като двамата лидери обсъдиха необходимостта от разширяване на търговските и инвестиционните връзки на фона на американските мита.

Моди е в Китай за първи път от седем години, за да присъства на двудневна среща на  ШОС заедно с руския президент Владимир Путин и други лидери от Централна, Южна и Югоизточна Азия и Близкия изток, която се приема като знак на солидарност на Глобалния юг.

Срещата се провежда дни след като Вашингтон наложи 50% мита върху индийски стоки в отговор на покупката на руски петрол от Делхи, ход, който според анализатори е подтикнал Моди и Си да се обединят срещу западния натиск.

Моди също така подчерта, че Индия и Китай се стремят към стратегическа автономия и че връзките им не трябва да се разглеждат през призмата на трета страна.

Индийският премиер допълни, че е създадена атмосфера на"мир и стабилност" по спорната граница в Хималаите, където след смъртоносни сблъсъци между войските на двете страни през 2020 г. се наблюдаваше продължително военно противопоставяне, което замрази повечето области на сътрудничество между стратегическите съперници, разполагащи с ядрено оръжие.

/АГ/

Свързани новини

31.08.2025 17:09

Путин и Си са обсъдили неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин обсъдиха неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, предадоха ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков. Двамата
31.08.2025 14:43

Ердоган и Си Цзинпин са обсъдили ситуацията в Газа, войната в Украйна и задълбочаването на сътрудничеството между Турция и Китай

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския президент Си Цзинпин, съобщи турското издание "Дейли сабах". Срещата на двамата президенти идва преди вечеря, която Си Цзинпин организира за лидерите, участващи в срещата на върха на
31.08.2025 11:47

ПТИ: Благосъстоянието на 2,8 милиарда души е свързано с отношенията между Индия и Китай, заяви Моди на срещата си със Си

Индия е ангажирана с развитието на връзки с Китай, основани на взаимно доверие и уважение, тъй като сътрудничеството между двете страни е свързано с благосъстоянието на 2,8 милиарда души, заяви индийският премиер Нарендра Моди по време на днешната си среща с китайския президент Си Цзинпин в китайския град Тянцзин, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.
31.08.2025 09:03

Китайският президент Си Цзинпин започна двустранна среща с индийския премиер Моди в Тянцзин преди форума на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди започнаха двустранна среща в северния пристанищен град Тянцзин, съобщи днес държавната агенция Синхуа.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:02 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация