Ердоган и Си Цзинпин са обсъдили ситуацията в Газа, войната в Украйна и задълбочаването на сътрудничеството между Турция и Китай

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския президент Си Цзинпин, съобщи турското издание "Дейли сабах". Срещата на двамата президенти идва преди вечеря, която Си Цзинпин организира за лидерите, участващи в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се състои днес и утре в град Тянцзин в Китай.

От Дирекцията по комуникации на турското президентство съобщиха в писмено изявление, публикувано в социалните мрежи, че двамата лидери са обсъдили редица въпроси и са оценили икономическото сътрудничество между Турция и Китай, информира изданието.

"Президентът Ердоган подчерта, че двустранната търговия трябва да бъде подкрепена от инвестиции, за да се запази балансирана и устойчива, и отбеляза, че двете страни имат голям потенциал, особено в областта на цифровите технологии, енергетиката, здравеопазването и туризма. Той добави, че по-голямото сътрудничество би било от полза за китайските компании (и призова те) да инвестират в Турция в тези области“, се казва в изявлението.

Дирекцията отбеляза, че Ердоган е подчертал и значението на съвместните стъпки за хармонизиране на "Средния коридор" и инициативата „Един пояс, един път“.

В изявлението на Дирекцията по комуникациите, цитирано от "Дейли сабах", се посочва още, че двамата лидери са се споразумели да запазят съществуващите механизми за консултации и сътрудничество, а Ердоган е потвърдил подкрепата си за политиката „Единен Китай“.

По време на разговора си със Си турският президент също така е подчертал стратегическия аспект на двустранните отношения. Двамата лидери са обсъдили ситуацията в Газа, конфликта между Русия и Украйна, възможните съвместни стъпки за развитието на Сирия, както и регионални и глобални въпроси.

По време на разговора си с турския президент Си Цзинпин е заявил, че Китай и Турция трябва да засилят сътрудничеството си в борбата с тероризма, предаде Ройтерс, като се позова на Синхуа. Китайският президент е заявил също, че двете страни трябва да потърсят нови възможности за сътрудничество в нови енергийни проекти, 5G технологиите и биомедицината.

По-рано Си проведе двустранни разговори с различни лидери, включително индийския премиер Нарендра Моди, беларуския президент Александър Лукашенко, азербайджанския президент Илхам Алиев, президентът на Малдивите Мохамед Муизу и арменския премиер Никол Пашинян, отбелязва "Дейли сабах".

Тазгодишната среща на ШОС е петата годишна среща на върха, организирана от Китай от създаването на форума през 2001 г., отбелязва изданието. Тя се провежда на фона на ескалиращо геополитическо напрежение, включително войната в Газа и конфликта в Украйна. Си, който е ротационен председател, ще председателства срещата на върха.

Турската делегация за срещата на върха на ШОС, водена от Ердоган, включва първата дама на Турция Емине Ердоган, турския външен министър Хакан Фидан и шефа на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, информира "Тюркийе тудей".

Очаква се в рамките на срещата турският президент да се срещне с руския президент Владимир Путин и други световни лидери, отбелязва изданието.