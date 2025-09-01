Подробно търсене

Путин заяви в Китай, че опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

Президентите на Русия - Владимир Путин, и на Китай - Си Цзинпин, на срещата на ШОС в Тянцзин днес. Снимка: "Спутник" чрез АП/Alexander Kazakov
Тянцзин,  
01.09.2025 07:44
 (БТА)
Руският президент Владимир Путин днес заяви в изказването си на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския мегаполис Тянцзин, че "опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза", предаде Ройтерс.

Кризата в Украйна не е възникнала заради "инвазия", а в резултат на държавен преврат в Киев, подкрепен от западните съюзници на Украйна, добави Путин. Той каза, че оценява усилията на Китай и Индия за разрешаването на кризата в Украйна.

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Китайският държавен глава Си Цзинпин събра днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, отбеляза АФП.

Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ: търговска конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия, войната в Украйна и иранския ядрен спор.

/ВД/

01.09.2025 06:10

Си Цзинпин разкритикува на срещата на ШОС „манталитета от Студената война и конфронтацията между блокове“

Китайският президент Си Цзинпин призова днес Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да отстоява честността и справедливостта в обръщението си на 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, предаде Синхуа. „Трябва да насърчаваме
31.08.2025 20:21

Си Цзинпин и Владимир Путин демонстрират единство срещу Запада на срещата на върха на ШОС

На голяма среща на върха в Китай по въпросите на сигурността, на която днес присъстваха световни лидери от Русия, Индия, Иран и други страни, които не са членки на НАТО, Китай демонстрира единство на фона на тлеещите регионални конфликти и търговски
31.08.2025 17:35

Си Цзинпин: ШОС носи "по-голяма отговорност" за поддържането на регионалния мир

Форумът за сигурност на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) сега носи "по-голяма отговорност" за опазването на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на своите членки, заяви китайският президент Си Цзинпин пред около 20 световни лидери, които той посрещна тази вечер, предаде Ройтерс.

